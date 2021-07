Global Citizen Live : un mégaconcert de 24 h avec The Weeknd, Coldplay et Metallica

Certains des artistes les plus populaires de la planète participeront le 21 septembre à Global Citizen Live, un événement de 24 heures qui aura comme objectif d'attirer l'attention sur des menaces mondiales, comme la COVID-19, les changements climatiques et la pauvreté extrême, et de récolter des fonds pour les affronter.

Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Billie Eilish, BTS, Camila Cabello, Christine and the Queens ou encore Coldplay, Demi Lovato, Duran Duran, Ed Sheeran, Green Day et H.E.R. ont pour le moment confirmé leur présence. Hugh Jackman, Keith Urban, Lorde, Metallica, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd et Usher seront aussi là.

Il est très important pour moi de participer à cet événement historique pour attirer l'attention et encourager des actions pour le peuple d'Éthiopie, qui est confronté à une crise humanitaire dévastatrice, a dit le chanteur canadien The Weeknd dans un communiqué. Ce sera un honneur pour moi de jouer et d'aider ces citoyens et citoyennes qui souffrent si gravement.

Financer des vaccins et la lutte contre la famine

Le PDG de Global Citizen, Hugh Evans, espère que l'événement, qui coïncidera avec l'Assemblée générale des Nations unies, incitera les gouvernements, les entreprises et les philanthropes à financer 1 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 d'ici le mois de septembre, surtout en Afrique.

Le groupe espère aussi récolter 6 milliards de dollars américains, soit environ 7,5 milliards de dollars canadiens, pour aider les 41 millions de personnes qui seraient au bord de la famine, et suffisamment d'argent pour planter 1 milliard d'arbres afin de combattre les changements climatiques.

Pour ceux et celles qui se demandent si ces objectifs sont réalistes, M. Evans cite en exemple la course aux étoiles qui se déroule en ce moment.

Au moment où des milliardaires s'élancent vers les étoiles, il faut rappeler aux gens que nous avons une seule planète, que nous devons en prendre soin ainsi que de ceux et celles qui y habitent, a-t-il dit à l'Associated Press. Les gens ultrariches du monde pourraient régler ces problèmes dès maintenant.

Un investissement de 6 milliards de dollars américains pour combattre la famine en Afrique peut sembler énorme, mais honnêtement, Jeff Bezos pourrait signer ce chèque demain matin et ce serait un petit pourcentage de sa fortune totale. Je suis pour que les gens rêvent et qu’ils rêvent grand, mais rêvons aussi à un monde où les problèmes sociaux qui existent encore sont réglés par les personnes qui ont les moyens de le faire.

Un événement sur 6 continents

Global Citizen Live se déroulera sur six continents. Des événements en direct sont prévus à Central Park, à New York, sur le Champ-de-Mars, à Paris, ainsi qu'à Londres et à Los Angeles. D'autres événements et concerts auront lieu à Sydney, à Rio de Janeiro, à Séoul et à Lagos, au Nigeria.

D'autres noms devraient s'ajouter à la liste des artistes de la programmation et des détails supplémentaires, notamment concernant les billets, seront annoncés le mois prochain.

Global Citizen Live encouragera des millions de personnes à faire pression sur les gouvernements et les entreprises pour donner de l'argent ou poser des gestes en appui à l'objectif du groupe d'éradiquer la pauvreté extrême d'ici 2030. M. Evans rapporte que la situation a reculé pendant la pandémie, les problèmes économiques qui en ont découlé ayant replongé 150 millions de personnes dans la pauvreté extrême.

400 M$ US pour l’éducation

M. Evans a dit qu'il sera aussi question d'éducation pendant l'événement et espère récolter 400 millions de dollars américains, soit environ 500 millions de dollars canadiens, pour renvoyer 4,5 millions d'enfants à l'école. À l'échelle mondiale, seulement un ou une enfant sur trois a accès à l'éducation à distance. Le nombre d'enfants dont l'éducation a été interrompue a bondi de 50 % depuis 2020.

Je dis toujours que les gens s'intéressent soit aux problèmes de la planète, soit aux questions sociales, a dit M. Evans. En septembre, nous ciblerons les deux.

Le programme est ambitieux, mais M. Evans se dit encouragé par le succès qu'a connu Global Citizen depuis le début de l'année.

En mai, le groupe a commandité VAX Live pour l'initiative Access to COVID-19 Tools Accelerator, qui inclut le programme COVAX de l'Organisation mondiale de la santé pour une distribution équitable des vaccins. Le concert VAX Live a généré 302 millions de dollars américains, soit environ 378 millions de dollars canadiens et a permis d’acquérir 26 millions de doses contre la COVID-19.