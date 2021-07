La construction des maisons médicales au ralenti à l’Î.-P.-É, faute d’espace

Ces difficultés mettent aussi au ralenti le recrutement de nouveaux médecins par la province, selon l'agence.

Ce n’est pas aussi simple que de recruter un médecin, il faut aussi trouver de l’espace pour ces maisons médicales. Une citation de :Dr Michael Gardam, président-directeur général par intérim de Santé Île-du-Prince-Édouard

Les maisons médicales consistent en de cabinets multidisciplinaires, où des équipes composées de médecins de familles, d’infirmières praticiennes, entre autres professionnels, seront mises à la disposition des insulaires.

Selon le Dr Gardam, la province cherche des bâtiments assez grands pour accueillir l’ensemble des équipes et les patients.

Je suis très encouragé par le modèle des maisons médicales, car c’est clairement le modèle qui sera suivi ici , a-t-il déclaré.

Le Dr Michael Gardam rappelle que le nouveau programme de recrutement de médecins de l’île est en activité depuis février dernier. Photo : CBC

Introduit lors du discours du trône en février dernier et mieux expliqué dans le budget 2021-2022 de la province, le projet des maisons médicales fait partie du plan du gouvernement d’élargir l’offre de soins de santé de première ligne.

L’Île-du-Prince-Édouard prévoit investir 8 millions de dollars dans la création de cinq de ces unités de soins d’ici 2023, selon le budget provincial.

La charge de travail des médecins s’alourdit

Alors que le projet des maisons médicales et le recrutement des professionnels tournent au ralenti, les médecins de famille de l'Île-du-Prince-Édouard doivent composer avec une lourde charge de travail.

Plus d’un Insulaire sur neuf est en attente d’avoir un médecin de famille, selon les statistiques de la province.

Une quinzaine de postes de cette catégorie de professionnels sont vacants à l’heure actuelle, à l’île.

Entendre les chiffres des gens qui sont sur la liste d’attente, ce n’est pas facile pour nous non plus, parce qu’on sait que ces gens ont besoin d’un médecin de famille, on sait c’est quoi le défi. Une citation de :Dre Nadine Arsenault-Samson, médecin de famille à Summerside

La Dre Nadine Arsenault-Samson, médecin de famille à Summerside, partage sa journée entre les consultations à son cabinet et les gardes à l’hôpital.

Selon elle, à cause de la pénurie de professionnels à l’île, les médecins de famille doivent couvrir un plus grand nombre de patients et de spécialités médicales afin de répondre à la demande.

D’autres de mes collègues vont faire des suivis en dermatologie, des suivis avec des mamans et des nouveau-nés, ce que nous faisons tous au bureau, mais certains médecins qui vont en faire un peu plus, ainsi que des procédures spécialisées , précise-t-elle.

La Dre Nadine Arsenault, médecin de famille à l'Île-du-Prince-Édouard, soigne aussi des patients à la clinique de fièvre et de toux, à Slemon Park, à Summerside, depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le Dre Arsenault-Samson compte environ 1 000 personnes sur son carnet de patients.

Avec un contrat à temps partiel, elle estime avoir un achalandage de 4 à 6 patients par heure au bureau durant ses quarts de travail.

Selon elle, le nombre de patients sous la responsabilité d’un médecin de famille engagé à temps plein peut être encore plus important.

Ces professionnels peuvent s’occuper d’un carnet variant de 1500 à 2000 patients.

J’envisage de meilleures années à venir, parce qu’on sait que si on est capable de recruter, les choses vont s’améliorer à la fois pour nous et pour les patients , souhaite-t-elle.

Le gouvernement de l'île a lancé un programme de recrutement de médecins en collaboration avec la Société médicale de l’île depuis février dernier, afin de contrer la pénurie de personnel.