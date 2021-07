Arrestation d'une enseignante soupçonnée d'agressions sexuelles sur un élève

Au moment des faits qui lui sont reprochés, la femme de 22 ans travaillait à l'École internationale du Phare.

Des accusations d’agressions sexuelles, d’exploitation sexuelle par une personne en situation d’autorité et de leurre informatique pourraient être déposées contre elle au cours de la journée. La femme est présentement détenue.

Par voie de communiqué, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a tenu à mentionner que l'accusée n'est plus leur employée.

Le CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke est conscient que cette situation peut soulever des inquiétudes chez les élèves, leurs parents et les membres du personnel. Notre priorité est de maintenir en tout temps un environnement de vie et de travail sain et sécuritaire pour nos élèves et nos employés , peut-on lire dans le communiqué.

Plus de détails à venir.