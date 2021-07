Les reventes immobilières rapides en hausse dans le Grand Montréal

Par rapport à l’ensemble du marché, la croissance de prix observée par la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement est généralement beaucoup plus élevée pour les reventes rapides – des logements qui ont été acquis puis revendus en l’espace de 12 mois.

En 2020 par exemple, la croissance du prix des reventes rapides des maisons unifamiliales dans la région a atteint 38,7 %, contre 13,2 % pour l’ensemble des transactions, selon la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

Cette augmentation ne tient cependant compte que de l’écart de prix entre l’achat et la revente, et non des frais de transaction ou de ceux liés à la possession des logements.

Dans ce contexte de marché haussier, certains ménages pourraient commencer à avoir des attentes irrationnelles par rapport aux prix , peut-on lire dans le rapport de la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement  (Nouvelle fenêtre) . Dans ces circonstances, il pourrait y avoir de plus en plus de reventes rapides dans un marché où des acheteurs n’ont comme seul but que d’obtenir un gain monétaire important et rapide au moment de la revente.

Ces achats spéculatifs pourraient ainsi venir amplifier la surchauffe et l’accélération des prix sur le marché , met en garde la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

Il est quand même important de mentionner que pour certaines de ces transactions, elles n’étaient pas profitables pour les investisseurs , rappelle Nathan Lea, économiste de la SCHL et coauteur du rapport, en entrevue à RDI.

Malgré cet avertissement, les reventes rapides n’auraient eu qu’un impact minime sur la croissance du prix médian de l’ensemble des transactions étant donné qu'elles ne représentent qu’une faible portion du marché, indique le rapport. En 2020 et au premier trimestre de 2021 par exemple, seulement 3,2 % des reventes de maisons unifamiliales du Grand Montréal ont été faites en l’espace de 12 mois.

Les transactions à tendance spéculative, comme les reventes rapides, ne constituent probablement pas le facteur le plus déterminant qui explique les défis d’abordabilité actuels , conclut la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

Un impact possible sur les loyers

Ces transactions sont toutefois à la hausse. Les reventes rapides de plex (immeubles de deux à cinq logements) sont passées de 1,9 % à 3,2 % des transactions entre 2016 et la période incluant 2020 et les premiers mois de 2021, constate la Société.

Dans le cas des plex, cette tendance pourrait ultimement avoir des impacts à la hausse sur les loyers des locataires de ces immeubles , peut-on lire dans le rapport.

C’est sûr que ça a une certaine influence sur les locataires qui habitent ces immeubles-là , selon Maxime Roy-Allard, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), appelé à réagir au rapport.

Même si le phénomène demeure marginal, c’est une question qui nous inquiète de plus en plus parce que c’est lié à l’augmentation des loyers et aux rénovictions, qui sont souvent des tactiques utilisées dans les flips immobiliers [qu'on appelle aussi achat-revente de maisons, NDLR] , soutient M. Roy-Allard.