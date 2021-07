Pas de variant de la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Leur propagation est tout de même suivie de près par les autorités sanitaires.

Il n’y a ni l’un ni l’autre dans la région. C’est une bonne nouvelle, mais ça pourrait se produire n’importe quand. Une citation de :Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Le variant Delta, on commence à le voir circuler un peu, mais éventuellement, c’est un variant qui risque de prendre beaucoup de place , a expliqué le Dr Aubin en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Ce variant, dont la contagiosité surpasse celle des autres variants, est d’ailleurs le plus répandu aux États-Unis.

Quant au variant Lambda, il a été découvert l’été dernier au Pérou. Quelques cas ont déjà été recensés au Québec. L’Organisation mondiale de la santé a aussi reconnu son taux de transmission communautaire élevé.

Il pourrait éventuellement prendre une place importante, mais pour le moment, il est plus mis en observation, alors que le Delta on connaît les ravages qu’il peut faire. On le suit de plus près , précise le médecin.

La région ne compte actuellement que deux cas de COVID-19 actifs sur son territoire.

Un jeune adulte quelques minutes avant de recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19. Photo : AFP via GETTY / JACK GUEZ

Vaccination des jeunes

Le Dr Donald Aubin aimerait que davantage de jeunes choisissent de se faire vacciner contre la COVID-19. Actuellement, 72 % des 18 à 29 ans ont reçu leur dose. L’objectif est toutefois d’atteindre 75 %.

On a encore un bout de chemin à faire , reconnaît le médecin.

La Santé publique multiplie les efforts pour rejoindre ce groupe d’âge. L’exigence du passeport vaccinal pourrait notamment les faire changer d’idée.