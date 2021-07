La nonagénaire trouvée morte dans une rue à Rivière-du-Loup aurait pu être sauvée

La coroner Renée Roussel conclut que Simone Pelletier est décédée des suites d'une hypothermie à l'exposition au froid glacial après avoir quitté sa résidence .

Elle précise que la nonagénaire souffrait de troubles cognitifs qui l'exposaient à un risque d'errance et de sortie inappropriée de l'établissement .

À 6 h 30 le 16 décembre 2020, la résidence Maison Jonathan avait alerté la police pour l'informer qu'une résidente manquait à l'appel.

Près d'une heure plus tard, la femme de 94 ans a été retrouvée sans vie, étendue sur la neige dans un stationnement situé à 150 mètres de la RPArésidence privée pour aînés où elle résidait depuis environ 6 ans. Elle portait des vêtements d'intérieur et avait subi des engelures, notamment aux mains et aux genoux.

Des corrections apportées

La coroner indique que selon le permis détenu par la résidence, la présence d'une personne surveillante toute la nuit n'était pas obligatoire. Malgré tout, une personne était présente cette nuit-là, mais elle s'est endormie pendant quelques heures.

Il semble également que Mme Pelletier connaissait le code pour ouvrir les portes de l'établissement.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a mené sa propre enquête à la suite du drame, qui a permis de relever des déficiences. La coroner note cependant que des corrections ont déjà été apportées par la résidence Maison Jonathan pour assurer la sécurité des bénéficiaires. Toutes les personnes susceptibles de fuguer ont été relocalisées.

Un plan de collaboration a été établi entre les propriétaires de la RPArésidence privée pour aînés et le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Il est encore en voie de réalisation , peut-on lire dans le rapport.

Une occasion ratée de lui sauver la vie

L'enquête policière a par ailleurs révélé que Mme Pelletier se trouvait déjà à l'extérieur à 3 h du matin, parce qu'un voisin l'a aperçue dehors à cette heure-là. Elle était peu vêtue et se déplaçait avec sa marchette, mais le voisin ne s'en est pas préoccupé puisqu'ayant entendu le bruit d'un moteur, il a assumé qu'il s'agissait de quelqu'un qui venait la chercher.

Quelle belle occasion ratée il a eu de lui sauver la vie et j'avoue que d'apprendre ce fait m'a bouleversée , écrit Dre Renée Roussel dans son rapport.

Elle conclut que le décès de Mme Pelletier est accidentel.