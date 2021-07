Surplus financier de près de 2 M$ à Nicolet

L'année financière 2020 ne représente pas une année habituelle. Elle a été marquée par une grande incertitude en raison de la pandémie Covid-19. [...] Malgré cela, la vigueur de notre économie, les importants investissements résidentiels de la dernière année ont eu des retombées positives sur notre bilan financier , a déclaré la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, par voie de communiqué.

En termes de revenus, la Ville de Nicolet a bénéficié d’une subvention gouvernementale d’environ 465 000 $ pour l’aider à traverser la crise de la COVID-19.

De plus, elle a dépensé moins d’argent en services à la communauté et en salaires en raison, en partie, [de] certains projets, activités et événements prévus et non réalisés , peut-on lire dans le rapport annuel de la mairesse au sujet des finances de la Ville déposé lors de la séance du conseil municipal lundi.

La dette de la Ville s’élevait à 17,6 millions de dollars au 31 décembre 2020. Il s’agit d’une baisse de près de 600 000 $ comparativement à l’année précédente.

Parmi les grands projets qui ont été réalisés l’an dernier, la mairesse mentionne notamment des travaux à l’aréna Pierre-Provencher (2,4 M$), la reconstruction d’un entrepôt municipal à la suite d’un effondrement (1,2 M$) ainsi que la construction d’un centre d’interprétation au parc écomaritime de l’Anse-du-Port (343 490 $).

En 2021, la Ville prévu effectuer des travaux sur les rues Paul-Émile-Lamarche et Théophile-Saint-Laurent, aménager des jardins de pluie (aire de biorétention) à l’aréna Pierre-Provencher et améliorer les parcs Jardins d’Anna, Faubourg et Précieux-Sang.