Vers une approche intégrée des services pour les sans-abris à Windsor

En mai 2020, un refuge temporaire a été ouvert au centre Water World de Windsor à la suite d'une éclosion de COVID-19 dans les centres d'accueil pour sans-abri.

Le Hub Housing Homelessness and Health (H4) propose depuis un soutien accru sous la forme d'abris et de services de santé mentale.

Selon Debbie Cercone, directrice des services de logement et d'aide à l'enfance de Windsor, l'expérience a été riche d'enseignements.

Nous avons beaucoup appris sur les personnes qui sont passées entre les mailles du filet. Ils ont été sans abri pendant de longues périodes et ont fait des refuges leur foyer pendant de nombreuses années , explique-t-elle.

Un accueil pour sans-abri a été ouvert au centre Water World de Windsor pendant la pandémie. Photo : CBC/Dale Molnar

À la fin du mois de juin, H4 avait reçu 1128 visiteurs uniques, 115 personnes s'y arrêtant en moyenne chaque jour.

L'évaluation de l'impact de cette offre de services démontre l'importance de proposer une nouvelle approche de centre pour itinérants qui va au-delà du simple fait de fournir un abri, selon Mme Cercone.

Nous avons mis tout cela ensemble et nous avons pensé que nous devions réfléchir différemment à la façon dont nous développons les services de refuge , explique-t-elle.

Lundi, un rapport doit être présenté au conseil municipal qui préconise une approche plus intégrée des services pour les sans-abris.

Il prévoit la mise en place d'un espace pour accueillir jusqu'à 60 personnes et fournir des services supplémentaires tels que des soins médicaux et en santé mentale et de l'aide au revenu.

Mme Cercone espère que les élus l'autoriseront à se lancer dans la recherche d'un endroit pour accueillir ce centre.

Avec des informations de CBC