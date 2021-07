Philippe Bond : improvisateur né et fouineur professionnel

Chaque fois qu'on va à Magog, on emporte les vélos, on emporte les frisbees pour jouer au disc golf, on emporte les sacs de golf. Ma blonde nous voit partir pour Magog pis elle a l'impression qu'on s'en va sur le bord de la plage, en camping avec des chums! C'est toujours drôle de dire que je m'en vais travailler à Magog! Une citation de :Philippe Bond, humoriste

L'importance de l'improvisation

L'humoriste n'est pas issu des ligues d'impro, comme plusieurs de ses collègues humoristes, pourtant, il prend un malin plaisir à intégrer des histoires totalement improvisées dans ses spectacles. Je me rendais compte que les gens me parlaient plus des impros que je faisais sur le moment. J'avais tellement de retours et de commentaires, je me disais qu'il fallait que je laisse plus de place à l'impro , affirme l'artiste, qui ajoute parfois trente minutes à son spectacle parce qu'il raconte une anecdote vécue dans la ville visitée.

Vie rocambolesque

À l'entendre conter tout ce qui lui arrive, Philippe Bond donne l'impression de vivre chaque jour des péripéties sensationnelles, d'avoir une vie hautement rocambolesque. Elle est pas si rocambolesque! dit sa conjointe en riant, Stéphanie Couillard, présente dans la voiture durant l'entrevue.

Des fois, je me mêle pas de mes affaires! Des fois, je vais rouler en auto, pis je vais voir une altercation dans une station d'essence, y'a quelque chose qui arrive. Je vais me stationner. Ma blonde me dit, "Mais qu'est-ce que tu fais?" Ben y'a quelque chose qui se passe! Je suis un fouineux! Le nombre de fois où ma blonde me dit "de quoi tu te mêles?" Mais tu comprends pas que c'est mon gagne-pain! ( ... ) Y'a beaucoup d'anecdotes qui m'arrivent mais il faut dire que je cours après ça! Une citation de :Philippe Bond, humoriste

Sa conjointe le confirme, Philippe Bond est un homme intense. Des fois, je lui dis, Phil, tu reviens de cinq journées de show, pourquoi tu t'assis pas et que tu relaxes avec nous? Il se trouve toujours des petits trucs à faire. ( ... ) Ce matin, on avait des courses à faire, mais lui depuis 7h, il est debout, dans le cabanon en train d'installer des tablettes pour entreposer son stock , ajoute Stéphanie Couillard.

Une première à Magog

L'humoriste sera bien accompagné pour sa série de spectacles à Magog. Sa conjointe et son fils seront présents mais également les familles de ses techniciens.

C'est la première fois qu'on va faire ça. Y'a deux, trois jours cette semaine à Magog où les enfants vont être avec nous autres à l'hôtel. Le soir, je vais avoir le rire facile. Ça se peut que je sois fatigué un peu! ( ... ) Ça se peut que je batte des records de longueur de spectacles! conclut le sympathique verbomoteur.