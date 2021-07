Sherbrooke veut pousser les automobilistes à ralentir

Le conseil municipal de Sherbrooke a adopté une nouvelle stratégie de réduction de la vitesse lundi soir. Sans changer la vitesse légale dans les zones résidentielles, la Ville souhaite notamment modifier l’aménagement de ses rues pour « apaiser la circulation » et pousser la population à conduire à 40 km/h.

La vitesse légale permise restera donc à 50 km/h dans les zones résidentielles, a indiqué la directrice au service des infrastructures urbaines Caroline Gravel.

Une variété de moyens seront cependant adoptés pour pousser les automobilistes à ralentir de leur propre gré, en s’inspirant d’autres villes au Canada et dans le monde. Ces solutions incluent par exemple d'adapter la configuration des rues, de les amincir et de planter des arbres.

Il est reconnu que le changement de la signalisation [de vitesse] seul a très peu d’effets. [...] L’implantation de panneaux aurait un coût important avec peu d’effets, on parle de plus ou moins 2 km/h d’abaissement de vitesse si on tapisse le territoire de panneaux de vitesse , explique Mme Gravel, en ajoutant que c’est plutôt l'aménagement des rues qui influence la vitesse des automobilistes.

En encourageant un comportement durable et en sensibilisant les gens aux bienfaits d’un sentiment de sécurité et de quiétude dans les quartiers résidentiels, nous croyons atteindre une meilleure adhésion des automobilistes , indique quant à elle Danielle Berthold, la présidente du Comité de sécurité publique de Sherbrooke.

Nous avons opté pour une stratégie qui fait appel à la sensibilité des gens. Ils vont eux-mêmes choisir de diminuer leur vitesse plutôt que de se voir imposer une nouvelle limite dans les zones résidentielles. Une citation de :Danielle Berthold, présidente du Comité de sécurité publique de Sherbrooke

Des études montrent qu’actuellement, les Sherbrookois roulent en moyenne à 50,3 km/h dans les zones résidentielles. Dans les zones scolaires, la vitesse moyenne atteint 44,5 km/h, alors que la limite y est habituellement de 30 km/h les jours de classe.

Suggestions sur la circulation routière : nouveau processus en ligne

Lundi soir, la Ville a aussi présenté une nouvelle procédure pour permettre aux résidents de commenter la circulation routière. Les gens qui souhaitent émettre des suggestions liées aux rues de Sherbrooke peuvent maintenant le faire au sherbrooke.ca/requete-circulation  (Nouvelle fenêtre) . Toutes les nouvelles demandes nécessiteront l’appui de cinq résidents du secteur visé, en plus du demandeur.