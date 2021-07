L’humour passe la rampe au Festival d’été de Québec

L’humoriste de Québec Alexandre Barrette a ouvert le bal de fort belle façon en présentant une version revue et améliorée de son troisième spectacle solo intitulé Semi-croquant. L’artiste a livré une performance bien rythmée, alignant les blagues courtes avec un grand naturel.

Le spectateur Alexandre McGraw a bien aimé le spectacle. C’était très varié, il va vraiment de gauche à droite. C’était très diversifié; il n’y a aucun sujet où il n’ose pas aller.

Alternant les blagues sarcastiques et les observations comiques, l’humoriste a abordé des thèmes aussi variés et éloignés que les sports-études, les gens qui malmènent la langue française sur les réseaux sociaux, les troubles obsessionnels et la vie de couple.

Son numéro sur les sessions d’entraînement au gym était particulièrement hilarant, à en croire les rires soutenus du public.

Très drôle dans le registre de l'autodérision, Alexandre Barrette y a plongé sans réserve. J’adore les seins, quitte à en posséder une paire , a-t-il dit, faisant référence à sa prise de poids récente, en introduction d’un numéro qui ne manquait pas de mordant.

À la sortie, Sabrina Côté soulignait avoir particulièrement aimé le numéro durant lequel Alex Barrette décrit le quartier de Montréal où il habite maintenant.

En outre, le commentaire d'Emelyne Georges allait de pair avec le large sourire qu’affichait la spectatrice. Il a bien rocké ça! Il y avait une belle ambiance. On a eu du plaisir!

Mehdi Bousaidan a présenté son plus récent spectacle solo au FEQ. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

En deuxième partie de soirée, Mehdi Bousaidan avec son spectacle Demain, a mis du temps à insuffler une cadence intéressante à sa prestation au Manège militaire. Après une première demi-heure en dents de scie, la connexion avec le public s’est néanmoins bien faite.

On retiendra particulièrement la mise en scène vivante et les nombreux segments, très comiques, où il se glisse dans la peau de personnages aux accents variés.

Son numéro sur l’analyse de la personnalité des gens en fonction de la sonnerie de téléphone qu’ils choisissent en guise de réveille-matin, était aussi un moment fort.

Il s'agissait de la toute première soirée d’humour du Festival d’été de Québec, un événement réputé pour ses concerts musicaux en plein air.