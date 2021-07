Des modifications seront apportées au projet du chemin Rhéaume

Le règlement de zonage, ce qu’on fait à l’intérieur, c’est qu’il faut préalablement autoriser une longueur de rue cul-de-sac d’une longueur de 1250 mètres, qui permet toujours un maximum de 21 lots, ça, ça n’a pas changé , a expliqué le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire Yves Tremblay.

Rappelons qu’en avril, le zonage dans le secteur avait déjà été modifié pour restreindre le nombre d’habitations pouvant y être construites. Au départ, le projet prévoyait une cinquantaine de lots, ce à quoi des résidents s’étaient opposés.

Ce qu’on a surtout obtenu depuis la dernière fois, et qui est majeur dans le dossier, est de regagner les éléments favorables au dossier : on fait référence ici au 3 000 m2 de déboisement maximum pour implanter les milieux de vie sur chacun des 21 lots. 3000 m2 pour implanter la résidence, le champ d’épuration, fosse septique, cabanon, remise , souligne M. Tremblay.

Ce qu’on a pu obtenir dans les discussions, c’est aussi le fait que quand on se retrouvera plus tard dans les prochaines étapes, avec l’adoption d’un plan projet de lotissement, il sera attaché à ce projet tous les éléments que l’on veut en supplément , ajoute-t-il.

L’un de ces éléments inclurait notamment la protection des milieux humides dans le cadre d’une servitude, indique M. Tremblay. Ça vient s’additionner dans les mesures de protection. [...] La protection des milieux humides serait enchâssée à l’intérieur de chacune des 21 propriétés qui seraient vendues dans ce contexte-ci .

La première étape ce soir, c’est qu’on rouvre, finalement, la démarche de zonage pour autoriser une longueur de cul-de-sac de 1250 mètres, et statuer sur un déboisement maximal de 3000 m2. Et plus tard, quand on sera rendu là, [...] c’est là qu’on aura le concret pour la suite , conclut-il.

Demande d’amendement refusée

Après la présentation d’Yves Tremblay, la conseillère municipale Évelyne Beaudin a proposé un amendement à sa résolution, pour préciser les attentes de la Ville en matière d'environnement. Si on veut que le projet soit acceptable d’un point de vue de conservation de milieu naturel [...], il faut avoir certaines garanties , a-t-elle indiqué.

Cet amendement aurait ajouté la condition que soient instaurées les servitudes de conservation sur tout le terrain non déboisé, et qu’un mandat de surveillance soit octroyé à Nature Cantons-de-l’Est pour le respect de ces servitudes à la résolution.

La proposition de Mme Beaudin a toutefois été refusée par la majorité des membres du conseil.

Je veux souligner qu’il y a un travail de collaboration avec le promoteur depuis plusieurs mois sur la nouvelle mouture du dossier, et je crois qu’arriver comme ça unilatéralement [avant d’en discuter avec le promoteur], car on a quand même fait des gains [...], ça manque de délicatesse envers le promoteur. Étant donné que d’autres étapes vont nous guider, j’aurais tendance à ne pas aller vers un amendement comme ça , a notamment indiqué le conseiller Vincent Boutin.