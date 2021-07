Assassinat du président Jovenel Moïse : à la recherche des auteurs

On ne sait toujours pas qui a tué physiquement le président haïtien. C’est le rôle des policiers haïtiens de le trouver. Ils seront assistés par des spécialistes colombiens et surtout américains, qui contribueront à donner de la crédibilité à l’enquête. L’autre volet de ce dossier est judiciaire et il est 100 % haïtien. Saurons-nous un jour la vérité?