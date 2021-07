Pensionnats pour Autochtones : 160 nouvelles tombes anonymes localisées en C.-B.

La Première Nation Penelakut affirme avoir localisé plus 160 tombes non identifiées et non documentées proche de l’ancien pensionnat pour Autochtones de l'île Kuper située à une quarantaine de kilomètres de Nanaimo en Colombie-Britannique.

Dans un communiqué en date du 8 juillet, la Première Nation se dit profondément endeuillée par ce rappel du nombre d'enfants qui ne sont jamais revenus dans leur famille.

Nous savons que nous avons de nombreux frères et soeurs issues de nos communautés voisines qui ont été envoyés au pensionnat pour Autochtones de l'île Kuper, écrivent les représentants de la Première Nation Penelakut dans leur communiqué. Il est impossible de se remettre à la suite d'actes génocidaires et de violation des droits de la personne. La guérison est un processus continu, parfois ce processus se déroule bien, et parfois nous perdons d'autres personnes, car le fardeau est trop grand.

Une fois de plus nous sommes confrontés aux traumatismes de ces actes génocidaires, écrivent les représentants de la Première Nation Penelakut. Chacune de ces confrontations nous permet de guérir un peu, ajoutent-ils.

Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Une citation de :Joan Brown, chef, Première Nation Penelakut

Hommage et recueillement

La Nation Penelakut organise, le 2 août prochain, une marche à Chemainus, sur l’île de Vancouver.

Elle invite aussi ses membres et la population à participer à plusieurs cérémonies d’hommage, le 28 juillet et le 4 août. Les personnes non autochtones sont aussi les bienvenues pour connaître nos vérités, précise la Nation. Le deuil ne peut pas se faire en un jour. Il y a tant de vérités à dire et à entendre.

Plus de détails à venir