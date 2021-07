Yukon : vers plus de protection pour le bassin hydrographique du versant nord

Le bassin hydrographique du versant nord au Yukon devrait bientôt bénéficier de son propre plan de gestion et de conservation.

Ce plan qui concerne la région désignée des Inuvialuit veut s'assurer que la prochaine génération continue à conserver ses droits sur le territoire, explique Billy Storr, président par intérim du Conseil consultatif de la gestion de la faune et la flore pour le versant nord.

Son ébauche vise à assurer que la terre et la faune restent en bonne santé, soit notamment la protection de l’habitat, la création de zones autochtones protégées, la mise en oeuvre d’une stratégie économique régionale et des efforts pour répondre aux changements climatiques.

Ce qui est important dans ce plan, c’est de tenter de combler le flou autour des régimes de conservation , fait savoir Lindsay Staples, qui vient de prendre sa retraite de la présidence du conseil.

Le processus découle de la Convention définitive des Inuvialuit. Cette revendication territoriale signée en 1984 prévoit, en partie, leur participation à plusieurs conseils de cogestion dans la région où ils sont établis.

Le versant nord du Yukon s’étend sur 180 000 kilomètres carrés, entre la plaine d’Old Crow et la plaine côtière du territoire.

Selon M. Staples, les personnes qui sont le plus à même d’utiliser la zone ne vivent pas au Yukon, mais aux Territoires du Nord-Ouest : Cela ne diminue en rien leur attachement à la région.

Atténuer les effets des changements climatiques

Le plan s’attaque aussi aux changements climatiques, dont les effets devraient être surveillés, étudiés et atténués. Le réchauffement climatique modifie déjà l’ensemble des espèces qui se trouvent dans la région , indique le document.

C’est le cas notamment d’un des mammifères les plus emblématiques de la région : le caribou de Porcupine, moteur essentiel de l'écosystème et proie de choix des chasseurs inuvialuit, et dont l’habitat subit des transformations.

Les plantes du nord du Yukon devrait être mieux protégées grâce au nouveau plan Conseil consultatif de la gestion de la faune et la flore. Photo : Mackenzie Scott / CBC

Le rapport recommande que le caribou de Porcupine soit mieux protégé, notamment à Aullaviat/Aunguniarvik, une région dans la partie orientale du versant nord soustraite au développement depuis 1980.

Parmi les autres recommandations, il y a aussi des mesures de gestion et de minimisation des gaz à effet de serre à « intégrer dans les activités en cours et à venir dans la région et à l’évaluation des propositions de développement ».

Le rapport prend en exemple les propositions d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière en mer qui pourraient abîmer le pergélisol et les zones humides.

Alors que la période de concertation du public est terminée, M. Staples affirme que l’étape suivante est de proposer un plan final, ajoutant que cela devrait être le cas à l’automne.

Il estime pourtant que ce dernier a des limites. En fin de compte, tout dépend de la volonté politique des gouvernements autochtones, de leurs organismes et des gouvernements territorial et fédéral pour mettre en œuvre ces recommandations .

Avec les informations de Julien Gignac