Un autobus de la Ville de Sudbury converti en clinique de vaccination mobile

La campagne de vaccination continue dans le Nord de l’Ontario. Plus de 15 000 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures.

Un autobus de la Ville de Sudbury a été converti en clinique éphémère qui pourra se déplacer dans la région afin d'y administrer des vaccins. La clinique mobile commencera d’abord par les communautés du Grand Sudbury, pour ensuite se déplacer vers Foleyet, les îles Manitoulin et Azilda.

Elle pourra vacciner environ 30 personnes par heure, donc à peu près 250 personnes par jour.

L'autobus de transport en commun est climatisé et connecté à Internet, ce qui signifie que le personnel de santé pourra téléverser le dossier d'un patient dans la base de données de vaccination COVax de l'Ontario.

À l'intérieur de l'autobus, on trouve dix cubicules de vaccination, et une salle de rangement pour l'équipement du personnel. Photo : Radio-Canada / Warren Schlote

Les chiffres de lundi

On recense 7 nouveaux cas de COVID-19 dans l’Ontario et aucun décès.

Le bilan quotidien dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

La majorité des cas sont dans les régions de Porcupine et North Bay Parry Sound.

Le bilan quotidien dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Le bureau de santé du Nord Ouest célèbre l'atteinte d'une étape importante dans la campagne de vaccination, avec plus de 100 000 doses administrées sur le territoire et plus de 64 % de la population complétement vaccinée.