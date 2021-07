Le pétrole d'un navire est retiré 53 ans après son naufrage

L'opération de nettoyage visait à protéger les écosystèmes de la région, car 53 ans après avoir échoué, le navire représentait une menace importante pour le milieu marin dans la région de la baie de Nootka, notamment parce que l’épave recommençait à déverser du carburant dans la mer.

Dès septembre 2020, des résidents ont alerté les autorités après avoir remarqué une nappe huileuse sur l'eau. Photo : Gracieuseté de Spill Response B.C.

Une opération délicate

Les autorités ont fait appel à Resolve Marine, un sous-traitant américain dont le navire a servi à pomper les hydrocarbures de l’épave.

En raison de la profondeur du NM Schiedyk, le groupe Resolve Marine a utilisé des véhicules télécommandés pour percer des trous dans les quatre réservoirs de carburant du navire, et fixer une vanne de drainage avec un tuyau fixé pour les opérations de pompage. Pour enlever le mazout lourd, de l’eau chaude a été injectée dans les réservoirs pour liquéfier l’huile à l’intérieur. Le mélange d’huile et d’eau a ensuite été pompé , explique la Garde côtière dans un communiqué.

Les réservoirs ont ensuite été rincés jusqu'à ce qu’aucun carburant n’y soit détecté.

L’intervention a aussi été menée avec la Première Nation Mowachaht/Muchalaht et Environnement Canada pour surveiller les rivages et la faune marine au cours de l'intervention.

Il s’agissait d’une opération difficile, à cause de la profondeur du navire, et de son emplacement éloigné, explique Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. La pollution marine menace gravement nos océans et toute la vie marine qu’ils abritent.

Le succès de cette opération est un grand soulagement. Une citation de :Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Un naufrage survenu en 1968

Le 3 janvier 1968, le NM Schiedyk naviguait vers le sud au-delà de l'île Bligh avec 2100 tonnes de pâte de bois et 1000 tonnes d'orge en vrac dans sa cale.

Le navire allait de Gold River, en Colombie-Britannique, à Portland, en Oregon, en passant devant le détroit de Nootka, sur la côte ouest de l'île de Vancouver.

Le NM Schiedyk est un cargo de 147 mètres qui a coulé le 3 janvier 1968 au sud de l’île Bligh. Photo : Spill Response B.C

Tard dans la journée, il a percuté une corniche sous-marine et a coulé du côté sud de l’île Bligh. Avant que les 34 membres d'équipage n'abandonnent le navire, ils ont vu du pétrole s'échapper dans la mer.

La couverture journalistique de l’époque suggère que les hydrocarbures de soute s'étaient échappés de l'épave pendant aussi longtemps que deux semaines après le naufrage, mais que le propriétaire du navire, la société Holland-America Lines of Rotterdam, ne comptait pas le récupérer.