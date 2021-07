Une tournée nord-américaine pour Charlotte Cardin et 19 concerts déjà pleins au Québec

À partir du mois de novembre, l’artiste montréalaise donnera sept concerts aux États-Unis lors d’une tournée qui la mènera également dans le reste du Canada en plus du Québec. Les onze concerts prévus à Montréal sont déjà complets.

Cette tournée s’arrêtera à New York, à Philadelphie, à Washington et à Los Angeles au mois de novembre; puis à San Francisco, à Portland, à Seattle, à Edmonton, à Victoria et à Vancouver en janvier.

En février, Charlotte Cardin se produira à Ottawa, à Toronto et à London, en Ontario, avant de débuter sa série de concerts au Québec.

Les billets se sont envolés

Vous êtes fous , a écrit Charlotte Cardin lundi sur Instagram à l’intention des gens qui ont acheté des billets pour les 10 spectacles au MTelus déjà pleins, moins d'une semaine après le lancement de la prévente des billets. Et il ne reste plus de places pour le concert ajouté lundi pour le 15 février.

Les huit concerts planifiés à l’Impérial Bell, à Québec, en février et en mars, affichent aussi complet.