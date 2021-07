Ottawa et Québec appuient l’arrivée de Taiga Motors à Shawinigan

Environ 370 emplois seront créés à Shawinigan et Montréal d'ici 2023. Selon le maire Michel Angers, près de 300 d'entre eux seront situés à Shawinigan.

L’entreprise, qui se spécialise dans la production de motomarines et de motoneiges électriques, va donc effectuer un retour dans la région, elle qui avait débuté ses activités au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan, en 2015.

La construction de l'usine va débuter dans les prochaines semaines.

Après le départ de Nemaska Lithium vers Bécancour, le maire de Shawinigan, Michel Angers, ne cache pas sa joie.

Taiga Motors, c'est des jeunes qu'on a incubés, qu'on a soutenus, qu'on a appuyés tout le long en les laissant partir quand ils ont décidé, après quatre ans, de partir. Ils décident de revenir, alors on va s'en prendre le mérite, je ne peux pas vous le cacher qu'on va se prendre le mérite de la venue de Taiga Motors, ici, parce qu'on a été la seule ville à les accueillir, il y a déjà un peu plus de cinq ans , avoue-t-il.

Un des résidents qui habitent le secteur, Gilles Leblanc, n’est pas inquiet des répercussions que pourrait entraîner l’arrivée de l’usine sur l’environnement.

On n’a pas le choix de perdre une usine pour qu’elle aille s’installer à Bécancour , blague-t-il.

Il espère toutefois que la dette du gouvernement québécois envers Shawinigan, après le départ de Nemaska Lithium, n’est pas chose du passé avec l’annonce d’investissements pour l’implantation de Taiga Motors.

Contrairement à M. Leblanc, Jacques Pleau, un autre résident du secteur, n’est pas totalement convaincu que l’arrivée de Taiga Motors sera dénuée de tout impact sur l’environnement.

Je pense que les citoyens d’ici ne sont pas contre le projet, loin de là. Je pense que l’économie de Shawinigan en a bien besoin. [...] Je pense que c’est une industrie de jeunes, dynamique, c’est innovant, c’est formidable, mais jusqu’où, face à l’environnement, on est prêt à aller mettre de l’argent dans nos poches? , demande-t-il.

La Ville de Shawinigan indique pour sa part que l'entreprise devra créer une zone tampon, une zone boisée entre les zones industrielle et résidentielle qui permettra de réduire les impacts environnementaux.