L’urgence de Coaticook réduit ses heures d’ouverture jusqu’à la mi-août

Pendant cette période, l’urgence accueillera des patients de 8 h à 18 h. Hors de ces heures, la population sera invitée à contacter le 911 ou à se rendre au service d’urgence le plus près, que ce soit à l’Hôpital Fleurimont, à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke ou à l’Hôpital de Memphrémagog.

La couverture de l’urgence de Coaticook par les équipes médicales est précaire depuis de nombreuses années. Depuis des années, le recours aux mécanismes de dépannage provincial pour combler les listes de garde à l’urgence de Coaticook est requis. Cet été, malheureusement, compte tenu de la grande demande provinciale, les quarts de dépannage qui ont été autorisés n’ont pas pu être comblés par des médecins de la province , explique la Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Malgré tous les efforts qui ont été effectués par la petite équipe qui est actuellement en place, par les médecins du département des différentes urgences du CIUSSS de l’Estrie-CHUS [...] et d’autres démarches, force est de constater que nous n’avons pas été en mesure d’assurer une couverture médicale continue pour l’urgence de Coaticook. Une citation de :Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Les usagers qui se présenteront à l’urgence pendant la nuit avec une condition nécessitant une période d’observation seront transférés vers les urgences de Sherbrooke, ajoute-t-elle.

Les résidents de Coaticook sont aussi invités à téléphoner à leur médecin de famille s’ils souhaitent obtenir une consultation. Les gens qui n’ont pas de médecin de famille pourront être orientés vers les bonnes ressources en téléphonant au 811.

Un retour à la normale prévu le 16 août

La Dre Bellavance précise que cette situation ne devrait pas perdurer au-delà du 16 août. Pour la première semaine, à partir du 14 juillet, on avait plus de la moitié des quarts de travail qu’on n’arrivait pas à combler malgré les nombreuses démarches qui ont été faites. Avec les informations qu’on détient à ce moment-ci, on est vraiment confiant d’arriver à ouvrir le 16 août comme prévu. La couverture médicale à partir du 16 août jusqu’à la fin septembre est quasi complète.

Un nouveau médecin est attendu dans la région cet automne, et des médecins en congé de maladie doivent aussi effectuer un retour progressif, indique-t-elle.

Le centre de prélèvements de Coaticook restera quant à lui ouvert comme à la normale du lundi au vendredi de 7 h 15 à 10 h sur rendez-vous, et le service d’imagerie médicale, de 8 h à 16 h.

Surprise et déception au conseil municipal

En entrevue à Vivement le retour, le maire de Coaticook Simon Madore a souligné avoir seulement été averti lundi matin de cette réduction des services.

J’ai été surpris. J’étais en train de déjeuner, et ce n’est pas du tout ce genre de nouvelle là à laquelle je m’attendais ce matin. J’aurais aimé [...] m’exprimer à ce sujet-là et voir la volonté des gens de Coaticook et des touristes , indique-t-il, avant d’ajouter qu’il a été déçu de ne pas avoir été consulté.

On aurait pu un peu discuter en amont. [...] J'ai été mis devant des faits accomplis. Une citation de :Simon Madore, maire de Coaticook

À écouter aussi : L'entrevue avec Simon Madore à Vivement le retour

Il s’inquiète notamment pour les nombreux touristes qui visitent la région pendant la saison estivale. Quand on a réservé un terrain de camping et qu’on est cardiaque, qu’on va dans la région de Coaticook parce qu’il y a un hôpital à deux minutes… Je suis obligé de penser à mes touristes qui sont là. Tu as 45 minutes à faire [pour aller à une autre urgence], il faut que tu montes à Magog ou à Sherbrooke, je trouve ça moins rassurant pour mes touristes et ma population.

Le maire indique toutefois que la Ville a toujours eu une bonne collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Suite aux conversations de ce matin et que j’ai eues tous les mois avant ce matin, ils se montrent rassurants, et l’urgence de Coaticook est là pour rester.