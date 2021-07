Les Maple Leafs embauchent un nouvel entraîneur adjoint

Chynoweth remplacera Dave Hakstol, nommé entraîneur-chef du Kraken de Seattle il y a deux semaines.

Hakstol s'occupait de la brigade défensive et des unités de désavantage numérique depuis l'été 2019. Les Maple Leafs n'ont pas précisé dans leur communiqué de presse si Chynoweth reprendra ces mêmes tâches. Il avait toutefois rempli ce rôle lorsqu'il était l'un des adjoints de Rod Brind'Amour avec les Hurricanes de la Caroline ces trois dernières saisons.

Nous sommes choyés d'ajouter quelqu'un de sa qualité et de son expérience à notre personnel , a dit Sheldon Keefe.

En tant que personne ayant grandi dans l'Ouest canadien et vu les Maple Leafs à Hockey Night in Canada tous les weekends, je suis ravi de me joindre au personnel d'entraîneurs de cette équipe , a dit Chynoweth. Je suis excité à l'idée de travailler aux côtés de Sheldon, du reste de son personnel et du groupe de joueurs talentueux à Toronto.

Dean Chynoweth a disputé 241 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), enfilant l'uniforme des Islanders de New York et des Bruins de Boston comme défenseur. Il a obtenu son premier poste d'entraîneur dans la LNH avec ces mêmes Islanders. Il avait servi d'adjoint à Scott Gordon et Jack Capuano de 2009 et 2012.

Chynoweth a aussi été l'entraîneur-chef de la filiale de l'Avalanche du Colorado dans la Ligue américaine entre 2012 et 2016, en plus d'avoir été à la barre de deux équipes de hockey junior dans la Ligue de l'Ouest (WHL) entre 2000 et 2009.

Son père Ed Chynoweth a été admis au Temple de la renommée du hockey de Toronto en tant que bâtisseur en 2008. Il a entre autres été le président de la Ligue de l'Ouest pendant plus de 20 ans et celui de la Ligue canadienne (LCH) également.