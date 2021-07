C'est la semaine de la Fierté à Sudbury et les évènements liés au festival se déroulent du 12 au 19 juillet. Le festival, organisé par Fierté Sudbury, se nomme Queerantaine 2.0 puisqu'il se déroulera en majeure partie de manière virtuelle encore une fois cette année.

Toutefois, certains événements auront lieu en présentiel. Selon les organisateurs du festival, se reconnecter et célébrer est d’autant plus important cette année en raison de l’impact de la crise sanitaire sur la communauté.

Un passage piétonnier repeint en guise d’appui à la semaine de la Fierté dans le Grand Sudbury. (Archives) Photo : CBC/Benjamin Aubé

Pour le président Alex Tétreault, l'événement Fierté 2021 est plus qu'une simple célébration pour la communauté LGBTQ+ et ses alliés. Le confinement a affecté plusieurs membres, selon lui. Pour les jeunes homosexuels, cela signifie être parfois coincé dans des situations à la maison où leur identité n'est pas respectée.

C'est vraiment difficile pour la communauté de conserver ce sentiment de communauté lorsqu’il n’est pas possible d’interagir , ajoute-t-il.

Événement de célébration et de sensibilisation

M. Tétreault espère que les quelques événements en personne créeront plus de visibilité et de sensibilisation pour les membres de la diversité sexuelle de Sudbury.

Il espère qu'une visibilité accrue pourra encourager des alliés à s’intéresser, à soutenir et à défendre la cause. Il juge que ce type d’évènement peut permettre aux gens de se sentir plus à l'aise d’exprimer leur identité.

Le simple fait de voir le grand nombre de personnes qui s'identifient avec la communauté dans la ville peut vraiment aider à stimuler la réflexion des gens et à faire de meilleurs alliés. Une citation de :Alex Tétreault, président de l'événement Fierté 2021 à Sudbury

Le retour tant attendu du (Little) Big Gay Cabaret

Après une interruption en 2020, le (Little) Big Gay Cabaret, une soirée de spectacles organisés, fera son grand retour.

M. Tétreault et son équipe ont sollicité des interprètes et des artistes de la région de Sudbury pour diffuser leurs œuvres artistiques. Il y aura une première le jeudi 15 juillet.

Fierté Sudbury a également organisé une série de projets communautaires. L'un de ces projets, Queeranzine, comprend des œuvres écrites et des œuvres d’art qui aura lieu le même soir que le cabaret.

La programmation de la Fierté Sudbury 2021 est gratuite. L'horaire complet est affiché sur le site Web de l'organisation.  (Nouvelle fenêtre)

Avec les informations de Warren Schlote, CBC News