Le projet Polaris a pour vocation de capter les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) du complexe industriel Scotford, au nord-est d’Edmonton.

Environ 750 000 tonnes de CO 2 pourraient être envoyées par pipeline et séquestrées à 12 km de Fort Saskatchewan, dans une formation rocheuse déjà utilisée pour le stockage du carbone.

Selon un communiqué de l’entreprise, cela représenterait une réduction de 40 % des émissions de sa raffinerie, et de 30 % de celles de son usine chimique.

Ce projet est l’application albertaine de notre politique mondiale [de carboneutralité] , s’est félicité la présidente de Shell Canada, Susannah Pierce, en entrevue.

Un centre de capture du CO 2

La pétrolière européenne est l'une des premières à avoir utilisé la technologie de capture et de stockage du carbone pour réduire ses émissions dans l’exploitation des sables bitumineux en Alberta. Son installation Quest, inaugurée en 2015, a déjà permis de séquestrer six millions de tonnes de CO 2 au nord d’Edmonton.

L’objectif de Shell est cependant de faire de Polaris un centre de capture et de stockage du carbone. Dans un deuxième temps, la capacité de stockage serait offerte à d’autres entreprises souhaitant réduire leurs émissions et à des producteurs d’hydrogène bleu. La région industrielle veut en effet être un chef de file dans ce domaine émergent. À ce moment-là, jusqu’à 10 millions de tonnes de CO 2 pourraient être séquestrées.

Shell ne prendra cependant sa décision définitive d’investissement qu’en 2023, avec un début du projet à la mi-2025. L’entreprise n’a pas voulu dévoiler le montant d’argent nécessaire à l’investissement.

De nombreux projets annoncés

Le directeur albertain de l’Institut Pembina, Chris Severson-Baker, est cependant encouragé par l’annonce. Cela montre que l’augmentation de la taxe carbone et les normes à venir sur les combustibles propres sont les politiques dont les entreprises avaient besoin pour les inciter à diminuer leur pollution , a-t-il indiqué.

Les annonces restent cependant encore trop petites pour avoir un effet significatif sur le total d’émissions de gaz à effet de serre, selon lui.

Une augmentation de ces projets sera nécessaire pour obtenir les grosses réductions nécessaires de la part du secteur pétrolier et gazier au Canada. Une citation de :Chris Severson-Baker, de l'Institut Pembina

D’autres entreprises ont déjà annoncé des projets de capture et de stockage du carbone, mais la plupart n’ont pas encore mis les pelles en terre.

De nombreuses pétrolières se basent sur cette technologie pour atteindre la carboneutralité. TC Énergie et Pembina se sont associées pour créer un réseau de pipelines de CO 2 . Suncor et ATCO utiliseront aussi la capture et le stockage du carbone pour développer la production d’hydrogène.

D’après les entrevues de Kyle Bakx