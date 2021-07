Des nouvelles mesures sanitaires bien accueillies dans les commerces

Ainsi, les files d'attentes devant les commerces devraient être chose du passé.

Si les nouvelles règles font le bonheur de certains commerçants, la nouvelle ne change rien pour d'autres.

L'annonce du nombre de personnes en magasin était très attendue puisque pour nous, de compter les gens, ça devenait parfois difficile par période. Mais on va demeurer aux aguets. C'est quelque chose qui est acquis, mais pas tant que ça, donc on va faire attention pour que ça continue , a indiqué la propriétaire de la boutique Rose Bon Bon à Chicoutimi, Caroline Leclerc.

L'annonce du 1 m, j'avoue que pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de différence. Les gens faisaient déjà quand même attention. C'est sûr qu'à la librairie, on a la chance d'avoir beaucoup de plancher, donc naturellement les gens ont tendance à se tenir dans leur coin , a mentionné de son côté Shannon Desbiens, libraire chez Les Bouquinistes de la rue Racine à Chicoutimi.

On n'a pas observé une grosse différence. Il y a même quelques clients qui ont dit que ce n'est pas parce qu'on passe à 1 m qu'on doit se tenir à 1 m. Il faut se donner un temps d'ajustement, un temps pour que socialement on intègre cette nouvelle application-là , a ajouté Sonia Duperré, membre du conseil d'administration de Bizz coopérative d'alimentation locale.

Les avis sont aussi partagés chez des citoyens rencontrés par Radio-Canada. Alors qu'un d'entre eux estime que c'est une bonne chose , un autre craint une autre flambée du nombre de cas.

Les nouvelles mesures prévoient aussi des assouplissements pour les festivals et les salles de spectacle qui pourront désormais accueillir plus de personnes. Du côté de Diffusion Saguenay, on considère que les changements ne sont pas assez significatifs pour apporter des modifications aux présentations de cet été.

Quant au Festival des bières de Saguenay, le nombre de places sera augmenté. Ça va simplement nous permettre d'accueillir plus de gens. Mais il y a encore des places disponibles. C'est le temps maintenant de réserver. Et tant mieux, on pourra être une plus grosse gang rendu là , a prévu Stéphanie Côté, responsable des communications.

Une mesure reste toutefois inchangée, soit le port du masque. Il demeure obligatoire dans les lieux publics, comme c'est le cas depuis déjà plusieurs mois.

D'après un reportage de Gabrielle Morissette