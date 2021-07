Vos idées en chansons, une série de capsules musicales

Retrouvez ci-dessous l'ensemble des capsules.

Épisode 1 : retour aux racines

Dans ce premier épisode, Andrina Turenne, Geneviève et Pierre Freynet (Gen + Tonic) de même qu'Amélie Tétrault parlent de sucre à la crème, d'ancêtres féminines et de racines maternelles.

Épisode 2 : minuit a sonné

Dans ce second épisode, Justin Lacroix, Feza et Jocelyne Baribeau se sont laissés inspirés par le thème minuit a sonné qui leur a permis d'évoquer tour à tour l'amour, la sollicitude, le voyage ou la réalisation d'un rêve.

Épisode 3 : homesick chez moi

Dans ce troisième épisode, Edouard Lamontagne, Jeannine Guyot et André Péloquin-Hopfner, se sont laissés portés par le thème homesick chez moi . Des artistes, qui comme tant d'autres, ont vu leurs projets bouleversés par la pandémie, mais parviennent à continuer de créer.

Épisode 4 : derrière les portes fermées

Dans ce quatrième épisode, Micha (Micheline Girardin), Joël Perreault et Suzanne Kennelly se sont laissés imprégner du thème derrière les portes fermée pour parler d'amour, d'avant la rupture et de la vie avec l'anxiété.

Épisode 5 : transformation lente

Dans ce cinquième épisode, Claude Bellefeuille, Prud'homme et Daniel Péloquin-Hopfner abordent le thème transformation lente pour parler d'avenir, d'évolution, de chemin emprunté ou de perfection éphémère .

Épisode 6 : chercher midi à quatorze heures

Dans ce sixième épisode, Paul Lachance, Hélène Perreault et Mark Lefebvre se sont inspirés du thème chercher midi à quatorze heures pour parler de décalage horaire, de recherche du bonheur et d'optimisme.

Épisode 7 : les forces qui nous gouvernent

Dans ce septième épisode, Rayannah, Félixe Sturk Lussier et Tom Keenan se sont penchés sur le thème les forces qui nous gouvernent pour parler de ce qui pousse à prendre des décisions, de ceux qui changent et que l'on ne reconnaît plus, de la peine qu'on évite, de destin.

Épisode 8 : biographie d'un objet inanimé

Dans ce dernier épisode, les membres du trio Les Surveillantes participent à la présentation de trois chansons de leur cru sur des sujets aussi variés qu'un sapin de Noël, la maison ou la vie intérieure que l'on prête aux objets.