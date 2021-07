Après un incident, Winneway réitère sa demande de ravoir son propre service de police

Un incident survenu récemment, au cours duquel des citoyens ont dû désarmer un individu en crise avant l'arrivée des policiers, ramène à l’avant-scène cette revendication. La communauté autochtone située au Témiscamingue n’a plus son service policier depuis 2006 et négocie son retour depuis 13 ans.

C’est un jeune homme en détresse qui est sorti avec une arme à feu dans la rue et il aurait tiré. Nous autres, on est desservis par le poste de la Sûreté du Québec de Ville-Marie et ça prend en moyenne une couple d’heures avant qu’ils ne puissent intervenir. Dans des situations de même, cinq minutes peuvent paraître une éternité , fait valoir le chef Steeve Mathias.

Une présence policière

En plus de priver sa communauté d’interventions rapides dans des situations d’urgence, l’absence de patrouilleurs sur une base régulière se fait aussi sentir au niveau de la prévention des méfaits.

Steeve Mathias, chef de la Première Nation de Long Point, à Winneway. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

C’est pourquoi le Conseil de la Première Nation de Long Point est convaincu que la solution passe par le retour de son propre service de police.

Une solution à laquelle aurait adhéré le premier ministre François Legault, lors d’unerencontre avec l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, en mars dernier. Il s’est engagé que si ce n’était pas réglé dans deux mois, il allait régler le problème personnellement. Que s’il fallait que Québec assume la totalité des coûts, il allait le faire et qu’il irait ensuite voir le fédéral pour qu’il fasse sa part , rapporte le chef Steeve Mathias.

Les coûts des ententes tripartites sont assumés à 52 % par le fédéral et 48 % par le provincial.

Sans réponse

Le chef Mathias rappelle qu’un service de police à Winneway doit repartir de zéro. Il n’y a ni poste, ni équipements, ni policiers. Or, ses plus récentes propositions pour le retour progressif d’une présence policière dans la communauté seraient demeurées sans réponse de Québec.

J’ai écrit au premier ministre il y a peut-être un mois, et je n’ai même pas reçu un accusé réception. Là, on est au bout de notre patience. On a bien beau amener des solutions, on a bien beau réactiver une table de négociation, mais il n’y a rien qui se passe. On est rendus au point où on pense que c’est un manque de volonté politique. On pense que ça peut juste se traduire par de la mauvaise foi. S’ils ne sont pas honnêtes et ne veulent pas respecter les engagements qu’ils prennent avec nous, on va faire quoi? , demande Steeve Mathias.

Le ministère de la Sécurité publique et le cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones n’ont toujours pas donné suite à nos demandes d'entrevue.