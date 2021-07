Le marché immobilier en mode ralentissement dans la grande région de Québec

Les prix sont toujours élevés, mais l’activité immobilière semble ralentir dans les régions de Québec et Lévis. Pour la première fois depuis plus d’un an, la grande région de Québec connaît une baisse marquée des ventes de propriétés unifamiliales.

Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), 738 propriétés, toutes catégories confondues, ont été vendues en juin dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec. Ce qui représente une baisse de 20 % comparativement à la même période en 2020.

La Rive-Sud est le secteur ayant enregistré la moins forte baisse avec 129 transactions, soit une baisse de 16 % par rapport à juin 2020.

Les ventes ont chuté de façon plus importante dans la périphérie nord de Québec, avec une baisse de 32 %.

Prix toujours élevés

Le ralentissement de l’activité du marché ne signifie toutefois pas une baisse des prix.

Le directeur du Service de l’analyse du marché pour l’association, Charles Brant, explique que l’inventaire des propriétés en vente a été réduit de moitié. Le marché continue donc d’être plus avantageux pour les vendeurs. [C’est] le déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup de ventes et peu d'offres de propriétés sur le marché.

Selon l’économiste, il y a donc fort à parier que la surenchère dans les offres d’achat se poursuivra encore un moment. D’ailleurs, le prix des maisons unifamiliales a fait un bond de 14 % entre juin 2020 et juin 2021.

Malgré tout, la région reste une de celles où la hausse des prix a été la moins élevée dans la dernière année.

Charles Brant est directeur du Service de l’analyse du marché de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Photo : Radio-Canada

Marché de la copropriété

À Lévis, le groupe CSB a présenté lundi matin les plans d’un nouveau complexe de 72 condos locatifs qui seront construits dans le développement Roc-Pointe de Saint-Nicolas, avec une vue sur le fleuve. Les premiers locataires devraient emménager dans le bâtiment dès l’été 2022.

Le groupe avait, il y a quelques années, comme projet d’y construire des maisons et des copropriétés destinées à la vente. Toutefois, le président du groupe, Stephen Boutin, estime que le marché du condo de copropriété a évolué et est moins séduisant, tant pour les promoteurs que pour les acheteurs. Je vous dirais que sur le marché, avec ce qui est disponible aujourd'hui, on en a amplement [des copropriétés] , ajoute-t-il.

Les premiers locataires du projet immobilier du groupe CSB à Lévis devraient emménager à l'été 2022. Photo : Radio-Canada

Mais Charles Brant, lui, croit que l’achat de condos restera toujours une option intéressante pour ceux qui désirent devenir propriétaires à des coûts plus abordables.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc