Un premier but chez les professionnels pour Antoine Coupland

Alors que le Cavalry FC tentait d'orchestrer une dernière attaque pour égaliser en fin de match contre l'Atlético Ottawa, le milieu de terrain Viti Martinez s'est interposé. L'Espagnol a récupéré le ballon à la ligne médiane, avant de filer vers le but adverse pour permettre à Antoine Coupland d'inscrire son tout premier but chez les professionnels dans un filet désert.

Je suis très reconnaissant qu'il m'ait passé le ballon, c'est vraiment lui qui a fait tout le travail. J'ai juste eu à mettre le ballon au fond , a souligné le jeune milieu offensif de 17 ans, au lendemain de cette soirée mémorable pour lui et ses proches.

Déjà à sa troisième saison chez les professionnels malgré son jeune âge, le natif de Chelsea a été submergé par l'émotion lorsque le ballon est venu trouver le fond du filet, confirmant ainsi la victoire de 2 à 0 des siens. Il s'est dirigé vers les joueurs sur le banc pour vivre ce moment avec eux.

Je travaille fort et hier, c'est le moment qui m'a vraiment récompensé. Mes coéquipiers ont une grande part à jouer là-dedans et tout le monde méritait de partager ce feeling de victoire. Une citation de :Antoine Coupland, milieu offensif de l'Atlético Ottawa

Antoine est comme mon enfant, parce qu'il est le bébé du groupe. Je suis si content qu'il ait marqué! C'est une bonne nouvelle pour l'Atlético, mais aussi pour le soccer canadien en général , a confié l'entraîneur-chef de l'équipe, Mista, après la rencontre.

Une dizaine de minutes plus tôt, à peine sorti du banc, le jeune Coupland avait obtenu une autre chance en or de marquer, lors de laquelle il aurait peut-être mieux fait de refiler le ballon à Viti Martinez qui était démarqué au deuxième poteau.

Mes coéquipiers m'en ont fait mention, mais à ce moment-là, étant un attaquant, je pense que la bonne chose à faire était de tirer au but , estime tout de même le milieu offensif.

Bientôt sous les projecteurs de la Place TD

Au coup de sifflet final, le numéro 11 de l'Atlético s'est précipité pour récupérer le ballon du match — ballon qu'il compte faire signer par tous ses coéquipiers et garder dans sa boîte à souvenir pour très longtemps.

Antoine Coupland saute dans les bras de son coéquipier Milan Kapor après la victoire contre le Cavalry FC Photo : CPL / Rheanne Marcoux

Mon premier but professionnel, c'est juste la première étape dans ma carrière. Quand je vais prendre ma retraite, je vais regarder ce ballon-là et me dire que c'était un moment incroyable , prévoit Antoine Coupland.

S'il y a un seul petit bémol qui assombrit la soirée de rêve qu'a vécue le jeune espoir issu de l'Outaouais, dimanche, c'est qu'il n'a pas pu vivre ce moment devant famille et amis. Cependant, les matchs tenus à huis clos prendront fin sous peu.

L'Atlético Ottawa jouera son premier match devant une foule le 2 août, à Halifax. Pour ce qui est du premier rendez-vous de l'histoire de la franchise à la Place TD, ce sera le 14 août, dans un peu plus d'un mois, également contre les Wanderers d'Halifax.