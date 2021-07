Après Georges Vézina, Mikaël Lalancette raconte le Déluge de 1996

Les 19 et 20 juillet prochains marqueront le 25e anniversaire du Déluge du Saguenay. La catastrophe naturelle reste bien ancrée dans le souvenir de nombreux Baieriverains. Dix personnes ont perdu la vie, dont deux enfants à La Baie, et 16 000 personnes ont dû être évacuées.

La destruction de près de 500 résidences a jeté à la rue autant de familles. Jusqu'à 275 millimètres de pluie sont tombés en à peine plus de deux jours.

Mikaël Lalancette s'est replongé dans ses propres souvenirs et dans ceux d'une vingtaine de personnes pour écrire le livre Il y a 25 ans, le Déluge qu'il fait paraître mercredi aux Éditions de l'Homme.

Le livre de Mikaël Lalancette, Il y a 25 ans, le Déluge est paru aux Éditions de l'Homme. Photo : Radio-Canada

Pour accorder une entrevue à Radio-Canada, il est retourné dans le secteur des Eaux-mortes, le long de la rivière Ha! Ha!, là où il a vécu.

Lorsque la digue du lac Ha! Ha! a cédé, une douzaine de maisons ont été emportées dans le secteur. Il ne reste plus rien sauf un peu d’asphalte ici et là qui rappelle les anciens chemins d’accès aux maisons.

On était 19 de la famille Lalancette ici. C'était le cocon familial, c'était nos racines. Ma mère a grandi ici et elle avait la maison familiale. De revenir ici, c'est spécial. On se retrouve dans la côte où je glissais l'hiver avec mes cousins et mes cousines. Quand on est partis d'ici le samedi 20 juillet, dans la nuit vers 2 h du matin, on n'avait aucune idée qu'on fuyait cet endroit-là et que lorsqu'on reviendrait il serait hors de question de revenir vivre ici. Ça fait spécial de revenir ici , a-t-il indiqué lors d'une entrevue accordée à Mélanie Patry, cheffe d'antenne du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le sujet est d'ailleurs longtemps resté tabou dans sa famille.

Dans son livre, Mikaël Lalancette a essayé de présenter une image représentative du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1996. Les témoignages qu'il a recueillis couvrent un large éventail.

Avec Mélanie Patry