Réouverture de l’urgence de l’Hôpital de Gatineau en journée, le 18 juillet

C’est une réorganisation importante des ressources humaines qui nous permet de progresser et de pouvoir offrir un service complet, du moins pour le quart de jour [...]. Bien évidemment, le travail n’est pas terminé , a déclaré, en point de presse, la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Josée Filion.

L’urgence de l'Hôpital de Gatineau ne sera ouverte à tous qu'entre 8 h et 18 h, tous les jours. En dehors de ces heures, seuls les femmes enceintes, les enfants âgés de 0 à 17 ans et les personnes ayant un besoin urgent de service en santé mentale seront couverts.

Ainsi, les autres personnes devront se rendre, entre 18 h et 8 h, aux hôpitaux de Hull ou Papineau pour tout besoin de consultation urgent.

Mme Filion a reconnu que le manque de personnel rend la situation fragile à l'urgence de l'Hôpital de Gatineau, mais aussi dans les autres salles d'urgence de la région. Elle a qualifié la pénurie de main-d'œuvre de défi au quotidien , surtout en période estivale.

Souvent, c’est précaire. On le voit. Ça tient à quelques ressources où on a des absences et notre château s’écroule , a-t-elle dit.

Le défi, on le reconnaît, est colossal, mais on met tout en œuvre pour que ce soit le plus viable possible. Une citation de :Josée Filion, présidente-directrice générale du CISSS de l'Outaouais

Rappelons que la fermeture de l'urgence de l'Hôpital de Gatineau perdure depuis la fin juin. Elle a d'abord été totale, du 25 au 30 juin, puis partielle, par après.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais rappelle aux femmes enceintes de 20 semaines et plus qu’elles doivent se présenter directement au service d’obstétrique de l’Hôpital de Gatineau, et ce, en tout temps.

Pour permettre l'accès à la salle d'urgence de l'Hôpital de Gatineau à tous ceux qui en ont besoin, dès dimanche prochain, de 8 h à 18 h, du délestage de personnel normalement affecté à d'autres services a dû être fait.

C'est le cas des équipes de santé scolaire. Des infirmières font partie de ces équipes iront travailler en salle d'urgence jusqu'au retour des classes pour aider à traiter les patients nécessitant des soins en santé mentale.

Ça fait partie des choix déchirants et difficiles qu’on prend comme organisation pour être en mesure de donner notre service à la salle d’urgence , a dit Mme Filion.

Avec les informations d'Émilie Bergeron