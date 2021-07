France : vaccination obligatoire du personnel de la santé et passeport sanitaire élargi

Ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner , a déclaré le président français Emmanuel Macron lundi en ajoutant que des contrôles et des sanctions seront appliqués contre ceux et celles qui ne seront pas adéquatement vaccinés [deux doses] à compter de cette date.

Cette mesure destinée en premier lieu à protéger le système de santé français est rendue nécessaire en raison de la propagation rapide du variant Delta en Europe, a expliqué le président.

L'équation est simple : plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser. Une citation de :Emmanuel Macron, président de la France

Dans la mesure où la vaccination constitue une bonne protection contre la COVID-19 et ses variants, la seule avenue à emprunter pour éviter un nouveau confinement est de faire en sorte que le plus grand nombre de Français soient adéquatement vaccinés le plus tôt possible, martèlent les autorités sanitaires.

L'usage du passeport vaccinal élargi

L'usage du passeport sanitaire sera élargi aux bars, aux cafés, aux cinémas, aux commerces ainsi qu'aux moyens de transport collectifs. Photo : Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

Pour inciter davantage les Français se faire vacciner, le président Macron a également annoncé que l’usage du passeport sanitaire – actuellement utilisé lors des grands rassemblements et dans les discothèques – sera étendu à partir du 21 juillet à de nombreux lieux de vie et culturels pour tous les Français de plus de 12 ans.

Le passe sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Une citation de :Emmanuel Macron, président de la France

Le gouvernement Macron espérait à l'origine convaincre suffisamment de Français de se faire vacciner, mais il a dû resserrer son approche devant la résistance d'une partie de la population face aux vaccins et devant la menace imminente d'une nouvelle flambée épidémique due au variant Delta, beaucoup plus contagieux que les souches antérieures.

C'est une nouvelle course de vitesse qui est engagée [...] Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français , a ajouté le président Macron.

Dans un avis rendu vendredi, la Haute autorité de santé (HAS) a d’ailleurs recommandé la vaccination obligatoire de tous les Français de12 ans et plus avec des vaccins à ARN messager qui assurent la meilleure protection contre les variants, selon la HAS.

Vaccination obligatoire pour le personnel soignant grec

Le personnel soignant devra être vacciné en Grèce à compter du 1er septembre sous peine de sanctions. Photo : afp via getty images / LOUISA GOULIAMAKI

Dans une annonce faite lundi, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé qu’à compter du 16 août tous les employés des maisons de retraite devraient être vaccinés, faute de quoi ils seront mis en arrêt temporaire .

L’ensemble du personnel médical devra quant à lui avoir été adéquatement vacciné à compter du 1er septembre, a ajouté le premier ministre grec.

Confronté à une augmentation préoccupante de la propagation du variant Delta, le gouvernement grec n’a pas l’intention de reconfiner le pays alors que 99 % des malades de la COVID-19 intubés dans les hôpitaux sont des personnes non vaccinées.

Actuellement, 4,3 des 10,7 millions de Grecs ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Le pays ne va pas se refermer à cause de l'attitude de certains , a prévenu Kyriakos Mitsotakis à l’adresse de ceux et celles qui refusent ou négligent de se faire vacciner.

Pour inciter les Grecs à se faire vacciner rapidement, dès vendredi, seules les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin seront admises dans les lieux de divertissement, les bars, les cinémas et les théâtres.

La Grèce comptait lundi environ 2000 nouveaux cas contre seulement 800 il y a une semaine.

En Europe, l'Italie est jusqu'à présent le seul pays européen à avoir rendu la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour le personnel soignant, et ce, depuis la fin mars.