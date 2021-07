La Nouvelle-Écosse passera à la quatrième étape de son déconfinement mercredi

En raison du faible nombre de cas quotidien qui se maintient depuis plusieurs semaines à moins de dix et de l'accélération de la vaccination, le premier ministre Iain Rankin a annoncé des allègements aux restrictions sanitaires en Nouvelle-Écosse.

Les mesures touchent, d'un côté, les personnes avec l'augmentation des limites de rassemblements et, de l'autre, les entreprises qui pourront accueillir plus de clients.

Nous sommes ravis de voir que le taux de vaccination et notre épidémiologie continuent de s'améliorer, et nous sommes maintenant en mesure de passer à la quatrième phase de notre plan de déconfinement , affirme le premier ministre Rankin dans un communiqué. Cela ne veut pas dire que nous pouvons baisser la garde, mais nous pourrons nous réunir en plus grand nombre et appuyer les entreprises en explorant tout ce que la Nouvelle-Écosse nous offre cet été.

La province a annoncé avoir détecté un cas de COVID-19 lundi. Trois personnes sont hospitalisées, dont une personne aux soins intensifs.

Des rassemblements privés plus nombreux

En fonction de cette nouvelle étape, les résidents pourront organiser des rassemblements privés informels avec les membres de leur ménage et leurs contacts sociaux étroits, en respectant un maximum de 25 personnes à l'intérieur et 50 personnes à l'extérieur sans éloignement physique et sans masque, sauf si le rassemblement a lieu dans un endroit public où le port du masque est requis.

Les rassemblements religieux, les mariages, les funérailles et les réceptions qui sont organisés par une entreprise ou un organisme reconnu peuvent accueillir 50 % de la capacité de la salle jusqu'à concurrence de 150 personnes à l'intérieur et 250 personnes à l'extérieur.

Davantage de clients dans les entreprises

Les restaurants, les bars et les casinos peuvent admettre des groupes allant jusqu’à 25 personnes.

Les clients peuvent dorénavant se présenter au bar pour passer leur commande. De plus, les établissements peuvent reprendre leurs heures d'ouverture régulières, et les établissements peuvent accueillir des musiciens à condition de respecter la limite imposée aux performances artistiques et culturelles.

Les restaurants pourront accueillir des groupes allant jusqu'à 25 personnes. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Les organisateurs d’événements peuvent accueillir le public, mais doivent respecter une limite de 50 % de la capacité de l’endroit jusqu’à concurrence de 150 personnes à l’intérieur et 250 à l’extérieur.

C’est également le retour de la danse dans les lieux publics, si la distanciation est respectée entre les groupes.

De plus, tous les magasins de détail peuvent fonctionner au maximum de leur capacité en respectant les mesures de santé publique en vigueur.

Les gyms et installations sportives

Les centres d'entraînement physique et de loisirs peuvent fonctionner au maximum de leur capacité en respectant les mesures de santé publique en vigueur, y compris la distanciation et le port du masque.

Les entraînements pour les sports organisés, les matchs, les ligues et les programmes compétitifs et récréatifs peuvent regrouper jusqu'à 25 personnes à l'intérieur et 50 personnes à l'extérieur sans éloignement physique. Les tournois peuvent reprendre s'ils sont organisés par un organisme sportif provincial et s'ils respectent le plan de retour aux activités sportives.

Fini le masque pour les enfants dans les camps

Les camps de jour peuvent accueillir des groupes formés d'au plus 30 campeurs (plus le personnel et les bénévoles) à condition de respecter les lignes directrices à l'intention des camps de jour.

Les masques ne sont plus requis pour les enfants de 12 ans et moins dans un environnement de garde d'enfants, y compris les camps de jour et les camps avec hébergement.

Ils ne sont plus obligatoires non plus dans les endroits publics extérieurs où il peut être difficile de respecter l'éloignement physique, comme les marchés, les terrains de jeux et les parcs.

Arts et culture

Les répétitions pour les activités artistiques et culturelles professionnelles et amateurs et les spectacles peuvent accueillir jusqu'à 25 personnes à l'intérieur et 50 personnes à l'extérieur sans éloignement physique.

Les spectateurs doivent respecter les restrictions en ce qui concerne les rassemblements organisés par des entreprises ou organismes reconnus.

Les musées, y compris le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, et les bibliothèques peuvent fonctionner au maximum de leur capacité en respectant les mesures de santé publique en vigueur.

Des libertés accrues pour les aînés

Tous les résidents des établissements de soins de longue durée peuvent quitter l'établissement pour se rendre à des endroits intérieurs et extérieurs, tels que les parcs, les magasins et les restaurants.

Les résidents entièrement vaccinés peuvent recevoir des visiteurs dans leur chambre et se rendre chez des membres de leur famille, y compris pour y passer la nuit.

Les résidents qui ne sont pas complètement vaccinés peuvent recevoir des visiteurs dans les aires extérieures désignées à cet effet.