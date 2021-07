Un programme collégial pour préserver la langue oneida

Aujourd'hui âgé de 70 ans, M. Antone a vu le nombre de locuteurs de sa langue diminuer au cours de sa vie. Selon lui, la langue - autrefois parlée sur tout le territoire traditionnel des Oneidas, une région qui s'étend de l'État de New York jusqu’au Wisconsin - est aujourd'hui en voie d'extinction.

M. Antone estime qu'il n'y a plus qu'une vingtaine de personnes dans la communauté Oneida of the Thames qui peuvent la parler et la comprendre. Celle-ci se trouve près de London, en Ontario.

Je suis l'un des rares , a-t-il déclaré. Si nous perdons la langue maintenant, nous allons perdre une autre partie de notre culture.

Selon M. Antone, le mouvement de préservation de la langue fera un grand bond en avant en septembre lorsque, pour la toute première fois, un programme de trois ans sanctionné par un diplôme et consacré à l'apprentissage et à l'enseignement de la langue sera proposé par le Collège Fanshawe.

Intitulé Oneida - Immersion linguistique, culture et enseignement , le programme accueillera une vingtaine d'étudiants qui apprendront la langue. Le but du programme sera de faire de ces étudiants des enseignants, des traducteurs et des conteurs.

M. Antone a consacré une grande partie de sa carrière à l'enseignement de la langue. Selon lui, ce programme ira bien au-delà de l'enseignement des bases.

La faute aux pensionnats pour autochtones?

Mary Joy Elijah est Onieda et est elle aussi consciente du danger de disparition qui menace la langue de ses parents.

Elle est la directrice du Oneida Language and Cultural Center, un organisme qui tente de préserver la culture oneida.

Elle pense que les pensionnats pour autochtones sont en grande partie responsables du recul de la langue.

Ce que nous voyons aujourd’hui, cette disparition de la langue, est due [aux pensionnats] , explique-t-elle.

Même mes parents, qui ne sont pas allés dans les pensionnats pour autochtones, ont refusé de transmettre la langue à leurs quatre enfants. Ils savaient ce qui arrivait à l’école si tu parlais la langue. Une citation de :Mary Joy Elijah

Mme Elijah affirme que des sœurs de sa mère ont fréquenté les pensionnats pour autochtones et qu’elles parlaient souvent des sévices qui y étaient infligés aux enfants que l’on surprenait en train de parler oneida.

Toute cette génération de parents (celle des parents de Mme Elijah, ndlr) a intentionnellement cessé de nous transmettre la langue pour nous éviter de nous faire battre, ou tuer ou enterrer , indique-t-elle.

Les jeunes de la communauté ont toutefois aujourd'hui soif de savoir, selon Mme Elijah. Ils veulent apprendre leur langue ancestrale et mieux connaître leur culture.

Ces derniers reprochaient même, explique-t-elle, à leurs parents de ne pas leur avoir appris la langue. Ceux-ci devaient donc raconter les histoires tragiques des pensionnats pour expliquer les raisons qui les ont poussés à abandonner la langue.

Un défi linguistique?

Des jeunes mères essaient déjà de transmettre cette langue faire à leur manière, selon Mme Elijah. Elles sont nombreuses dont les enfants deviennent bilingues parce que leurs parents leur parlent.

La sauvegarde de la langue oneida ne se fera cependant pas sans difficulté pour les apprenants.

M. Antone explique que beaucoup des sons de l'oneida ne peuvent pas être rendus par l'alphabet latin. Dans sa forme écrite standardisée, la langue mélange des lettres de l’alphabet latin et ajoute des symboles pour les consonnes et les voyelles qui lui sont uniques.

C'est l'une des langues les plus difficiles à apprendre au monde , déclare M. Antone. Cela demandera un réel engagement.

M. Antone voit dans le programme collégial un moyen d'empêcher la langue de disparaître complètement. Il explique que de nombreuses personnes de sa communauté sont des aînés qui, comme lui, ont appris la langue à la maison.

Il ajoute que les étudiants qui s'inscrivent au cours ne sont pas uniquement des personnes d'origine autochtone.

Ils viennent de tous les horizons , a-t-il déclaré.

Selon M. Antone, la nouvelle du cours s'est répandue au point qu'il reçoit des manifestations d'intérêt d'aussi loin que l'Idaho.

Le cours commence en septembre.

Avec les informations de CBC News