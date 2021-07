COVID-19 : aucun nouveau cas à Ottawa, une première depuis plus d'un an

Pour la première fois depuis le 8 juillet 2020, Santé publique Ottawa (SPO) ne rapporte aucune nouvelle infection sur son territoire. En Outaouais, dix cas de plus ont été recensés depuis vendredi.

À Ottawa, le nombre total de cas actifs passe à 35, alors qu’on en comptait 36, dimanche.

Aucun nouveau décès lié au virus n’a été comptabilisé dans les dernières 48 heures.

À l’heure actuelle, deux personnes sont hospitalisées en raison du virus à Ottawa, mais aucune ne se trouve aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 27 729 personnes ont contracté la COVID-19 dans la capitale fédérale, et 592 en sont décédées.

Du côté de la campagne de vaccination, SPOSanté publique Ottawa rapporte lundi que 81 % des adultes d'Ottawa ont reçu une première dose du vaccin et que 57 % sont même complètement vaccinés.

L'est ontarien revoit ses chiffres

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) a procédé, de son côté, à une révision de ses chiffres, retirant un cas de son bilan.

Jusqu'à maintenant, l'est ontarien a enregistré 4729 cas connus. Quatre cas sont toujours considérés comme actifs, alors que 4614 personnes infectées sont aujourd'hui guéries.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ne rapporte aucun nouveau décès depuis une semaine, avec 111 victimes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Aucune personne ne se trouve hospitalisée, actuellement, en raison du coronavirus.

En Ontario, la province ne recense aucun décès de plus, lundi, et compte son plus faible nombre de nouveaux cas de coronavirus en une journée depuis le 1er septembre 2020.

L'Ontario compte moins de 200 nouvelles infections pour le quatrième jour de suite.

C'est aussi la première fois depuis le 7 juillet qu'aucun nouveau décès n'est recensé. Le bilan des morts depuis le début de la crise sanitaire est de 9251 décès.

10 nouveaux cas en Outaouais

Alors qu’au Québec, la distanciation physique nécessaire entre deux personnes est réduite à un mètre, lundi, la santé publique rapporte 10 nouvelles infections en Outaouais.

Au Québec, les autorités de santé publique ne publient pas de bilan des nouvelles infections les fins de semaine.

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais confirme lundi que le nombre total d’infections passe lundi à 12 571, soit 10 cas de plus comparativement au décompte de vendredi.

Les autorités de la santé ne rapportent aucun nouveau décès. Le nombre total de victimes se trouve toujours à 215, et cela, depuis le 2 juillet.

Pour l'ensemble de la province, les autorités sanitaires du Québec recensent 199 nouveaux cas de COVID-19 au cours des trois derniers jours, ce qui porte à 375 915, le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

Ces dernières 24 heures, 52 nouveaux cas ont été rapportés au Québec, selon le bilan présenté lundi par la santé publique. Aucun nouveau décès n'a été signalé. Le nombre total des pertes de vie dues à la COVID-19 au Québec depuis février 2020 s'élève à 11 231.