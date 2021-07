En tant que région, nous sommes prêts à passer à l'étape 3, mais nous sommes également conscients des risques potentiels et des préoccupations que nous devons encore examiner , a expliqué le Dr Wajid Ahmed lundi matin en point de presse.

Parmi ses recommandation : se faire vacciner si ce n'est pas déjà fait.

Le Dr Ahmed a par ailleurs recommandé de faire preuve de prudence lors de contacts avec d'autres personnes, notamment dans les salles d'entraînement et les événements religieux, surtout lorsque le statut vaccinal des participants n'est pas connu.

Avant d'organiser de grands rassemblements, assurez-vous d'être en contact avec les personnes qui sont pleinement vaccinées. Commencez par vous adresser aux membres de votre famille et à vos amis les plus proches, avec lesquels vous pourrez avoir une conversation ouverte et honnête sur le vaccin , a-t-il suggéré.

L'Ontario doit passer à l'étape 3 de son déconfinement vendredi prochain. Cette mesure autorise les rassemblements en plein air d'un maximum de 100 personnes et d'un maximum de 25 personnes à l'intérieur.Les installations sportives et récréatives intérieures, y compris les salles d'entrainement, pourront rouvrir à 50 % de leur capacité ou à un maximum de 1000 personnes.Les restaurants intérieurs, les commerces de détail et les soins personnels n'auraient aucune limite de capacité tant que les clients peuvent se tenir à distance physiquement.

Chiffres du jour 7 nouveaux cas

1 décès, une sexagénaire d'un foyer pour personnes âgées

23 cas actifs

4 hospitalisations

1 éclosion sur un lieu de travail

58,4 % de la population adulte entièrement vaccinée

75,5 % des plus de 18 ans ont reçu au moins une dose

Un registre des vaccinations

Le bureau de santé de la région lance par ailleurs un portail en ligne pour les personnes qui ont été vaccinées à l'extérieur de l'Ontario afin que leurs vaccinations soient enregistrées et que les données soient saisies.

Les personnes qui ont reçu des doses qui ne proviennent pas de l'Ontario, notamment dans des établissements correctionnels, des sites militaires ou des ambassades, peuvent également s'inscrire.

Les personnes qui ont reçu un vaccin autorisé par l'Organisation mondiale de la santé mais pas par Santé Canada peuvent également télécharger leurs informations, mais le bureau de santé a déclaré que ces informations ne peuvent pas être téléchargées dans la base de données de vaccination COVAX pour le moment.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Lambton n'a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 lundi ; neuf cas sont actifs dans la région. Une personne est par ailleurs décédée des suites de la COVID-19, portant à 64 le nombre total de morts dans la région depuis le début de la pandémie.

Dans Chatham-Kent, il y a également neuf cas actifs. Les responsables de la santé publique ont signalé quatre nouveaux cas depuis vendredi.