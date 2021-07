La Chambre de commerce Témis-Accord met en place un plan de relance de ses activités

L’organisation se donne un horizon de cinq ans pour réaliser son plan d’action et recruter de nouveaux membres.

Le nouveau président, Charles Lavergne, ne cache pas que son organisation a besoin d’un nouveau souffle.

On pourrait dire que la chambre de commerce avait besoin d’un peu d’amour. Elle avait de la difficulté à répondre aux demandes qui s’exercent de la part de la communauté. Une chambre de commerce reçoit beaucoup d’informations, doit la trier, l’organiser, la rediffuser, ça fait partie du mandat. On était incapable de remplir ce mandat-là adéquatement, c’est pour cela qu’on a besoin de se réorganiser , a-t-il affirmé en conférence de presse lundi matin.

Prendre le pouls du milieu économique

La Chambre de commerce Témis-Accord souhaite recruter 150 membres. Elle a déjà plusieurs appuis dans le milieu, notamment celui de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Sa campagne de promotion, Je suis Témis-Accord vise à prendre le pouls des commerçants du Témiscamingue. Un site web a été mis en place pour faciliter l'adhésion des nouveaux membres.

Je veux envoyer un message à la communauté d’affaires. Nous, on est prêts. On a investi l’énergie pour relancer la chambre de commerce. On a un plan d’action en tête. Maintenant, est-ce que la communauté d’affaires va répondre? J’espère qu’elle va répondre oui. Est-ce que la communauté d’affaires est ailleurs? Est-ce qu’elle ressent le besoin d’avoir une chambre de commerce? La question se pose , croit Charles Lavergne.

La MRC de Témiscamingue a accordé son soutien à deux reprises à la Chambre de commerce Témis-Accord.