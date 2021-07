Le festival de théâtre de Straftord renaît au grand soulagement de la ville

Après l’annulation de la saison de l’an passé en raison de la COVID-19, toute une communauté célèbre et pousse un soupir de soulagement.

Une saison bien différente

Cette 68e édition sera toutefois bien différente de ce à quoi les spectateurs ont été habitués dans les dernières décennies.

Premièrement, elle sera plus courte. La saison débute habituellement vers la mi-avril et se conclut au début du mois de novembre.

Cette année, elle se déroulera de la mi-juillet au 5 octobre.

Ce sera aussi une édition majoritairement en plein air, du moins pour le début de la saison.

Deux immenses tentes ont été installées sur deux sites où seront présentées les pièces.

Le festival de théâtre de Stratford se déroule en très grande partie à l'extérieur cette année, en raison de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Seuls 100 spectateurs pourront assister à chaque spectacle, pour un total de 600 spectateurs chaque jour. C’est bien moins des 7000 spectateurs accueillis quotidiennement au cours des dernières années.

Les équipes sur scène seront aussi réduites.

Seuls huit acteurs et quatre musiciens font partie de chaque groupe et aucun artiste ne peut participer à plusieurs pièces à la fois.

Habituellement, ils peuvent être une cinquantaine d'acteurs et de musiciens sur place, et ils participent à plus d’une pièce à la fois.

L’an dernier, le festival a dû être annulé, alors que tous les spectacles étaient prêts, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars.

Nous n’avons pas pu présenter quoi que ce soit , se rappelle la porte-parole du festival, Ann Swerdfager.

Cette année, toutes les répétitions se sont déroulées en ligne ou à l’extérieur. Un protocole rigoureux pour minimiser les risques de propagation de la COVID-19 a été mis en place.

Cette année, nous voulons aller sur scène. Nous sommes donc très très prudents. Nous avons élaboré un protocole strict contre la COVID. Nous avons embauché du personnel pour faire respecter les règles et pour tester les gens. Une citation de :Ann Swerdfager, porte-parole du Festival de Stratford

Un nouveau départ pour Stratford

Le festival est une véritable institution. Il est lié à l’économie de la ville et de la région. Il accueille bon an mal an 500 000 spectateurs et le double de visiteurs. C’est majeur pour une municipalité de quelque 30 000 habitants.

Les touristes viennent habituellement de partout dans le monde, dont le tiers des États-Unis. Cette année, avec la fermeture de la frontière jusqu’à nouvel ordre, personne ne sait si ces touristes pourront venir à Stratford d’ici la fin de la saison.

Anne Campion est propriétaire du Café Revel, à Stratford. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Toutefois, l'optimisme règne.

On a plus d’espoir , soutient Anne Campion, propriétaire d'un café au centre-ville de Stratford.

La saison ne sera pas comme d’autres saisons, mais quand même, on a une saison. Pour les acteurs, les gens de la ville, les petites entreprises, ça va aller beaucoup mieux que l’été dernier. Une citation de :Anne Campion, propriétaire du Café Revel

Sur les quelque 400 commerces du centre-ville, 12 ont fermé leurs portes depuis le début de la pandémie et 25 ont fait leur apparition. C’est un signe de la vitalité de la région, selon Zac Gribble, de l’organisme Destination Stratford.

Depuis plus d’un an, cette structure qui fait la promotion de la ville, de ses attraits et de ses activités travaille sans relâche pour s’assurer que l'endroit demeure malgré tout une destination culturelle et touristique de premier plan.

M. Gribble est convaincu que la communauté de Stratford ressortira plus forte de la crise.

Des installations de lumières ont fait leur apparition dans la dernière année à Stratford. Photo : Zac Gribble, directeur général de Destination Stratford

Son groupe et d’autres organisations ont créé de nouvelles attractions et de nouvelles traditions.

Un festival hivernal de lumières est notamment né durant la pandémie. Certaines installations sont d’ailleurs bien en vue cet été.

Ces nouvelles attractions sont là pour rester. Elles sont complémentaires à ce qui existait avant, de sorte que lorsque nous retrouverons une vie plus normale, nous serons plus forts, plus diversifiés et nous pourrons offrir des activités à longueur d’année. Une citation de :Zac Gribble, directeur général, Destination Stratford

Hébergements en difficulté

Le secteur de l’hébergement a particulièrement été touché par les impacts négatifs de la pandémie.

Selon Destination Stratford, le nombre de lits disponibles a chuté de 10 à 15 % dans la dernière année, en raison notamment de la fermeture de plusieurs gîtes.

Dans certains cas toutefois, les propriétaires ont cessé leurs activités le temps que la demande reprenne et ils seront en mesure d’accueillir des touristes lorsqu’ils se présenteront.