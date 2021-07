EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour du Manitoba sur la COVID-19

Le Manitoba a dénombré 150 cas de COVID-19 au cours du week-end. Depuis quelques jours, la tendance est à la hausse, alors même que la province devrait annoncer plus tard cette semaine de nouveaux assouplissements concernant les restrictions sanitaires en vigueur.

Le Manitoba a, en effet, atteint le deuxième objectif de couverture vaccinale de la population fixé par le gouvernement provincial. Celui-ci voulait que 75 % des Manitobains de 12 ans et plus aient eu leur première dose de vaccin et 50 %, deux doses. À l'heure actuelle, 76,3 % des personnes de 12 ans et plus ont reçu une dose et 56,9 %, deux.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu les lundis.

Détails à venir.