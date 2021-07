Le Nouveau-Brunswick pourrait atteindre sa cible de vaccination d'ici le 27 juillet

La vaccination bat son plein dans la province. 79,6 % de la population admissible a reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 et 51 % d'entre elle est maintenant complètement vaccinée.

Selon un spécialiste de traitement de données qui suit de près la campagne de vaccination la province atteindra son objectif de vaccination à deux doses six jours avant la date prévue. Olivier Dueck remarque que 68,2 % des personnes prêtes à recevoir leur seconde dose, c'est-à-dire que 28 jours se sont écoulés depuis leur première, l'ont reçue.

Au rythme actuel, la province atteindra son objectif d'avoir 75 % de la population admissible entièrement vaccinée d'ici le 27 juillet. Une citation de :Olivier Dueck, développeur de logiciels

L’enclenchement de la phase verte doit avoir lieu à temps pour la fin de semaine de la fête du Nouveau-Brunswick. Le premier ministre Blaine Higgs a indiqué vouloir lever toutes les restrictions sanitaires le 2 août.

Cependant, si le seuil de vaccination est atteint avant, la province pourrait mettre fin à l'état d'urgence obligatoire et lèvera toutes les restrictions de la Santé publique. Le nombre d'hospitalisations doit cependant rester faible. Toutes les régions doivent également demeurer en zone jaune.

Environ 165 000 Néo-Brunswickois doivent encore recevoir leur deuxième injection pour atteindre ce seuil.

Pour ceux qui souhaitent se faire vacciner

Toute personne âgée de 12 ans et plus peut recevoir un vaccin contre la COVID-19. Il est possible de prendre un rendez-vous en ligne, dans une clinique du réseau de santé Horizon ou Vitalité, ou dans une pharmacie participante.

Il faut apporter une carte d'assurance maladie, un formulaire de consentement signé et, pour ceux qui reçoivent une deuxième dose, une copie du carnet de vaccination obtenu après avoir reçu une première dose.

Au moins 28 jours doivent s’écouler entre la première et la deuxième dose.

Pour ceux qui ont pris un rendez-vous, mais qui ont pu se faire vacciner plus tôt ailleurs, la santé publique demande d'annuler le rendez-vous dont ils n'ont plus besoin.

Des centres temporaires de vaccination auront lieu toute la semaine dans différentes communautés. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour ces séances et il est possible d'y recevoir une première ou une deuxième dose.

Kinsmen Club – 141 rue School, à Fredericton, le lundi 12 juillet de 11 h à 19 h;

Marysville – 231 rue Canada, à Fredericton, le mardi 13 juillet de midi à 18 h;

Kiwanis Community Centre – 47 rue Legion, à Hillsborough, le mardi 13 juillet de 11 h à 18 h;

River Valley Civic Centre – 11 rue School, à Perth-Andover, le jeudi 15 juillet de midi à 18 h;

Dorchester Veterans Community Hall – 4955 rue Main, à Dorchester, le jeudi 15 juillet de 10 h à 16 h;

Tobique Lions Community Centre – 61 allée Everett, à Plaster Rock, le vendredi 16 juillet de 10 h 30 à 16 h;

Église baptiste de Salisbury – 3128 rue Main, à Salisbury, le vendredi 16 juillet de 10 h à 16 h.

Aucun cas depuis une semaine

La santé publique n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 aujourd’hui.

Depuis dimanche, une personne s’est rétablie et il y a cinq cas actifs. Un patient est hospitalisé au Nouveau-Brunswick.

C'est la septième journée consécutive sans cas de COVID-19 dans la province.

D'après un texte de Bobbi-Jean MacKinnon de CBC