La finale des Championnats québécois de vélo sur route se tiendra à nouveau à Baie-Comeau

Trois épreuves cyclistes seront organisées, soit la course sur route, la course contre la montre, et le critérium.

La ville reçoit les Championnats québécois de vélo sur route pour une deuxième année de suite. En 2020, plus de 240 athlètes ont participé à l'événement.

Christine Brisson, directrice de gestion Sport Action (SPACT) qui organise les compétitions, estime qu'entre 250 et 300 cyclistes participeront à l'événement cet été.

Selon elle, c'est l'accueil chaleureux des citoyens et le parcours qui font de Baie-Comeau une ville de choix pour le championnat.

Les gens sont tout le long du parcours pour encourager les compétiteurs. Je dirais que c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout au Québec. Une citation de :Christine Brisson, directrice de gestion Sport Action

La directrice de SPACTSport action soutient que le tracé est intéressant pour ceux qui aiment la compétition. Il y a quand même un niveau de difficulté qui est assez important , assure-t-elle .

Inclure les citoyens

Le dimanche 22 août, une randonnée familiale aura également lieu sur une partie du parcours sécurisé.

Je pense que c'est important lorsqu'on organise une compétition de cette envergure-là à Baie-Comeau. Veut, veut pas, on dérange un petit peu le quotidien de tout le monde, [donc c'est important] d'avoir une possibilité pour les jeunes familles de venir rouler sur le circuit met-elle de l'avant.

Christine Brisson affirme qu'un des plus grands défis pour l'organisation de l'événement sera la recherche de bénévoles.