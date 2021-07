Carolyn Rogers devient la numéro deux de la Banque du Canada

La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland a souligné autant sa grande expertise que son curriculum vitae exceptionnel . La nouvelle recrue devrait apporter une perspective nouvelle à la Banque du Canada, pressent Mme Freeland.

Carolyn Rogers apporte une expérience vaste et des compétences uniques qui viennent parfaitement compléter celles du gouverneur Tiff Macklem et des autres membres du Conseil de direction , a déclaré de son côté Claire Kennedy, administratrice principale et présidente du comité spécial du conseil d’administration.

Originaire de Winnipeg, Mme Rogers est actuellement secrétaire générale du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Elle a également été surintendante auxiliaire du Secteur de la réglementation, Bureau du surintendant des institutions financières ( BSIFBureau du surintendant des institutions financières ), ainsi que surintendante et première dirigeante à la Financial Institutions Commission (FICOM), un organisme de réglementation et de surveillance du secteur financier de la Colombie-Britannique.

Sa fine connaissance du système financier, des institutions financières fédérales et provinciales ainsi que des systèmes de paiement du Canada sera un atout précieux pour la Banque dans l’exercice de ses responsabilités en matière de stabilité financière et la poursuite de ses travaux sur la modernisation des systèmes de paiement, la monnaie numérique de banque centrale, les risques climatiques et la numérisation de l’économie et du système financier, a précisé Mme Kennedy.

Quel est le rôle de la Banque du Canada?

En tant que Banque centrale, ses quatre grandes sphères de responsabilité sont la politique monétaire; la promotion de la fiabilité, de la solidité et de l’efficience des systèmes financiers; la conception, l’émission et la distribution de billets de banque canadiens; ainsi que la gestion de la dette publique.

Grâce à son expérience à l’échelle nationale et internationale, elle apportera une perspective diversifiée à la Banque , a salué le gouverneur Tiff Macklem, la qualifiant de dirigeante solide, dotée d’un grand esprit stratégique .

Ce sont là des qualités précieuses à l’heure où la Banque se trace une voie ambitieuse pour servir le mieux possible les Canadiens. Une citation de :Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada

Carolyn Rogers succédera à Carolyn A. Wilkins qui a démissionné en décembre 2020. Elle entamera son mandat de sept ans à compter du 15 décembre prochain.

Le gouverneur Tiff Macklem avait été nommé gouverneur de la banque centrale en mai 2020.