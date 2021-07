Québec investit dans la création d'un économusée à Uashat

L’Économusée Kapishakanassinitsheshiht sera intégré à la boutique Atikuss de Uashat, qui fait le commerce d’objets d’artisanat dans cette communauté voisine de Sept-Îles.

Les visiteurs qui s'y rendront pourront en apprendre davantage sur la culture innue et sur les techniques de fabrication des mocassins traditionnels.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, était de passage à Uashat lundi en fin d'avant-midi pour annoncer l'implantation de cet énonomusée.

« Le tourisme autochtone est une voie d’avenir pour nos communautés en raison des retombées et des occasions de rapprochement qu’il génère. Ce projet contribuera à faire connaître la créativité et le savoir-faire innus aux visiteurs et aux habitants de la région », a exprimé par voie de communiqué le ministre Lafrenière.

Plus de détails suivront