Porter achète des jets et se tourne vers l'aéroport Pearson

Le transporteur Porter annonce l'acquisition de 30 avions à réaction d'Embraer afin d'offrir plus de vols à partir de Montréal, Ottawa, Halifax et l'aéroport Pearson de Toronto.

À l'heure actuelle, la compagnie a son siège social à l'aéroport Billy Bishop du centre-ville de Toronto, où elle utilise des avions à hélices.

Or, la portée de ces appareils est limitée et les jets sont interdits à l'aéroport Billy Bishop.

Porter dit chercher à desservir plus de destinations sans escale au Canada et aux États-Unis ainsi qu'au Mexique et dans les Caraïbes en faisant l'acquisition de jets et en se tournant vers l'aéroport Pearson.

La liste précise des liaisons et leur fréquence n'a pas été dévoilée.

Les nouveaux appareils doivent entrer en service lors du deuxième trimestre de 2022.

Nous croyons que c’est le bon moment de faire cet investissement alors que la pandémie a redéfini le paysage de l’aviation, dit le PDG de Porter, Michael Deluce, dans un communiqué. L’ajout d’un choix diversifié de destinations d’affaires et de loisirs populaires à notre réseau signifie que nous sommes mieux placés pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre de passagers.

Le transporteur a placé 30 commandes fermes pour le nouveau modèle E195-E2 d'Embraer, en plus d'une option d'achat sur 50 appareils supplémentaires.

Porter n'abandonne pas l'aéroport des îles

Porter assure qu'il ne quittera pas pour autant l'aéroport Billy Bishop.

Notre maintenons notre siège social à Billy Bishop et nous continuerons de desservir le même réseau de marchés régionaux à partir du centre-ville de Toronto , indique M. Deluce dans un communiqué.

Porter a suspendu ses vols depuis mars 2020 à cet aéroport à cause de la pandémie. Le service doit reprendre le 8 septembre prochain.

Les nouveaux avions E195-E2 peuvent accueillir de 120 à 146 passagers, selon Porter.