Diddy laisse entendre qu’il va sortir un nouvel album, « un classique »

Il semblerait que Sean Combs, alias Diddy ou anciennement Puff Daddy, travaille sur un nouvel album, six ans après la sortie de MMM (Money Making Mitch). Sur les réseaux sociaux, le rappeur, acteur et homme d’affaires a publié samedi un message laconique : « Je suis en train de faire un classique. »

En mai dernier, l’artiste aux talents multiples avait annoncé sur Instagram qu’il avait légalement changé son nom pour Sean Love Combs, publiant une photo de son permis de conduire comme preuve à l’appui. Il avait ajouté : Welcome to the Love era (bienvenue dans l’ère de l’Amour) .

Sa publication laissant présager un nouvel album a engendré de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’artistes comme Swae Lee du duo de rap Rae Sremmurd, la chanteuse Keyshia Cole et le chanteur Ray J.

Combs, propriétaire et fondateur de l’étiquette Bad Boy Records, a un peu délaissé la musique dans les dernières années pour se concentrer sur ses différentes entreprises, comme sa marque de vodka Ciroc ou son ancienne ligne de vêtements Sean John.

Selon le magazine Forbes, sa fortune s’établissait en 2019 à près de 740 millions de dollars américains (environ 922 millions de dollars canadiens), ce qui le plaçait haut dans la liste des artistes de hip-hop les mieux payés au monde, tout juste derrière Kanye West, Jay-Z et Drake.

Son dernier effort, MMM (Money Making Mitch), sorti en 2015, est bourré de collaborations avec des artistes comme Future, Big Sean, French Montana, Ty Dolla $ign et Lil Kim. L’album est présenté comme un mixtape, ou une compilation, par opposition avec son dernier album studio en bonne et due forme, Press Play, lancé en 2006. En 2014, il a également lancé l’album 11 11 en collaboration avec le producteur de musique électronique israélien Guy Gerber.