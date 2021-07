Couvent des Sœurs du Saint-Rosaire : plan A pour les Archives nationales à Rimouski

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a lancé un premier appel d'offres en vue de déménager ses 2,5 km linéaires de documents dans le couvent de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame-du-Saint-Rosaire de Rimouski qui fait l'objet d'un vaste projet de requalification.

On veut se rapprocher du milieu culturel , lance le directeur régional de BAnQBibliothèque et Archives nationales du Québec , Guillaume Marsan, qui estime que l'actuelle maison-mère de la congrégation constitue l'endroit idéal pour la relocalisation des documents les plus précieux de la région.

Idéal parce qu'il est situé tout près de l'Université, de la bibliothèque municipale et du Cégep, mais aussi parce que l'édifice semble en très bonne condition.

Depuis 1980, les archives sont entassées, le mot est faible, au sous-sol de l'édifice gouvernemental du 337, rue Moreault. On est rendu à sauver des centimètres juste pour trouver de l'espace, car on ne fait pas d'élagage, on ne fait que grossir.

Guillaume Marsan est d'avis que le déménagement permettra une meilleure diffusion et promotion des documents conservés par BAnQ à Rimouski. Photo : Radio-Canada

La place manque aussi pour accueillir des groupes scolaires. Les salles de consultations, sans fenêtre, datent d'un autre siècle et peu de personnes peuvent y circuler en même temps.

On ne retrouve même pas de salle d'exposition comme dans les autres centres d'archives de la BAnQBibliothèque et Archives nationales du Québec ailleurs au Québec.

On a des missions en termes de mise en valeur et de diffusion de nos archives qu'on n'est pas capable de faire de façon optimale ici. Une citation de :Guillaume Marsan, directeur, BAnQ Bas-Saint-Laurent

Parmi les documents les plus précieux qui sont conservés aux Archives nationales de Rimouski, l'acte de foi et hommage du premier Seigneur résident de Rimouski, René Lepage, qui date de 1695. Photo : Radio-Canada

L'idée de déménager dans le couvent semble aussi logique puisque BAnQ a acquis le fonds d'archives de la congrégation des Sœurs Notre-Dame-du-Saint-Rosaire en 2019. On parle de 40 mètres linéaires de documents et de 20 000 photographies.

Un premier pas

Guillaume Marsan ne peut confirmer pour l'instant que le plan A se matérialisera, même s'il le souhaite ardemment.

La maison-mère des Sœurs Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, construite en 1907, ne semble pas avoir trop souffert du poids des années.

Mises bout à bout, les boîtes conservées dans la voute des Archives nationales à Rimouski font 2,5 km. Photo : Radio-Canada

Par contre, une étude plus poussée doit être faite pour vérifier si le plancher du sous-sol peut supporter la voûte qui devra être aménagée pour entasser les millions de documents.

L'étude faisabilité va servir à savoir ce qui serait à modifier selon nos propres besoins , précise le directeur régional.

Ce dernier évoque aussi des alliances avec d'autres institutions rimouskoises pour partager les coûts de réaménagement.

L'étude de faisabilité qui coûtera 31 000 $ sera réalisée par Serviloge, l'organisme qui chapeaute la requalification du couvent.

Le couvent appartient toujours à la congrégation. Il est évalué à 32 millions de dollars, terrain compris.

De vieilles photos de Rimouski. Photo : Radio-Canada

La cathédrale de Rimouski est un autre lieu qui a déjà été envisagé par la BAnQBibliothèque et Archives nationales du Québec pour déménager les archives. Déjà, en 2019, M. Moisan disait que l'église, fermée depuis 7 ans maintenant, semblait un lieu approprié puisqu'elle est au cœur de la ville, près du noyau culturel .

Par contre, le fait que la Fabrique Saint-Germain et l'Archevêché de Rimouski soient devant les tribunaux a certainement empêché BAnQBibliothèque et Archives nationales du Québec de considérer sérieusement cette option.

Par exemple, une étude de faisabilité, comme celle qui a lieu pour le couvent des Sœurs du Saint-Rosaire, serait impossible à réaliser pour évaluer un déménagement dans la cathédrale au centre-ville de Rimouski dans le contexte actuel, a mentionné Guillaume Marsan.

Une chose est certaine, peu importe où les archives aboutiront, la voute qui accueillera les documents devra être construite au-dessus du niveau de la mer.

Projet global de transformation du couvent en attente

Couvent du St-Rosaire à Rimouski, 1920. BAnQ Rimouski, Fonds Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du St-Rosaire. Photo : Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Par ailleurs, concernant l'aménagement de logements sociaux dans une autre aile du couvent, la pierre angulaire du projet de reconversion du couvent, le promoteur Serviloge est toujours en attente d'un financement fédéral.

Le dernier budget fédéral prévoit 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour la construction rapide de logements destinés à des gens dans le besoin, rappelle le vice-président de l'organisme, Mario Canuel.

Rappelons que Serviloge avait essuyé un refus de la part d'Ottawa cet hiver en raison du trop grand nombre de demandes à travers le pays. Le fonds de l'Initiative de construction rapide de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) s'était épuisé rapidement.

Le dossier pourrait donc débloquer cet automne, croit M. Canuel.