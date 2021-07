De jeunes Réginois passent leur été à explorer la nature et à faire du bénévolat

Destiné aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, le programme Sors dehors de la Fédération canadienne de la faune (FCF) aide les adolescents à développer une éthique de la conservation en leur permettant de vivre des aventures en nature.

L’inscription au programme créé l'an dernier dans 14 villes canadiennes, et financé par Service jeunesse Canada, est gratuite.

Grâce à Sors dehors, les adolescents font par exemple du kayak ou des randonnées en raquettes, apprennent à connaître la nature qui les entoure ou encore prennent part à des projets de service communautaire, comme le ramassage des ordures.

Pour Dilyn Lolacher, une participante, l'expérience est positive.

Je voulais rencontrer de nouvelles personnes, et comme je connais bien la course d'orientation, je pensais que ce serait l'occasion idéale de me détendre et de rencontrer de nouvelles personnes , affirme l'élève de 11e année.

Selon Erin Pippin, animatrice pour le programme de la FCFFédération canadienne de la faune , celui-ci permet aux participants de rencontrer leur communauté tout en s'amusant.

Tous ceux qui sont ici veulent être ici. Ils sont tous très intéressés par ce que nous leur enseignons. Ils aiment apprendre. Beaucoup d'entre eux prévoient s'impliquer dans la protection de l'environnement à l'avenir et c'est très inspirant.

Les participants peuvent choisir les activités auxquels ils souhaitent participer, à condition de s'inscrire à l'avance sur le site web du programme.