L'industrie touristique de Niagara toujours dans le flou

Près de la moitié de la population nord-américaine vit à moins d'une journée de route des chutes Niagara, mais la frontière est fermée aux voyageurs non essentiels depuis plus de 17 mois, et ce au moins jusqu'au 21 juillet.

Chaque jour où la frontière n'est pas ouverte, un autre travail, une autre entreprise, le travail d'une vie de quelqu'un, partent en fumée. J'espère que ce ne sera pas le travail de ma vie , craint John Kinney, propriétaire de Whirlpool Jet Boats, une entreprise de tourisme en bateau.

Pour lui, il est absolument impératif pour Niagara Falls, le sud de l'Ontario et, en fait, l'ensemble de l'industrie touristique de la province de l'Ontario que nos frontières soient ouvertes .

Depuis le début de la pandémie, les États-Unis et le Canada ont examiné et décidé le maintien de la fermeture de la frontière sur une base mensuelle. Depuis plusieurs semaines, des gouverneurs d'États américains et les leaders de l'industrie touristique font pression pour que la restriction soit levée, à la lumière des progrès réalisés en matière de vaccination.

Pas de plan clair pour les entreprises

Je pense que le problème, c'est que les gouvernements, tant provinciaux que fédéral, ont peur de faire une erreur , affirme le maire de Niagara Falls, Jim Diodati, parce qu'il y a déjà eu des défis et qu'ils ne veulent pas faire d'erreur, et je comprends cela, mais en ne prenant pas de décision, vous prenez une décision.

Selon lui, l'un des aspects les plus frustrants pour les entreprises est de ne pas avoir de plan clair sous la main pour le reste de l'été.

Lorsque les entreprises ne savent pas quand elles vont ouvrir, elles ne peuvent ni budgéter ni planifier. Cela crée tellement de stress pour une entreprise et parfois nous nous disons "je préfère avoir de mauvaises nouvelles que rien du tout" , explique le maire.

La situation n'est pas encore sécuritaire, selon la santé publique locale

La réouverture de la frontière mettrait Niagara particulièrement à risque , estime le médecin hygiéniste par intérim de la région de Niagara.

Je suppose, probablement, que nous avons besoin de deux ou trois mois supplémentaires avant d'être au stade où nous avons maximisé nos vaccinations, et nous serions à un stade où nous pourrions rouvrir et ne pas avoir à nous soucier du fait que le variant Delta nous écrase. Une citation de :Dr Mustafa Hirji, médecin hygéniste par intérim de la région de Niagara

Le Dr Hirji souhaite que la fermeture de la frontière soit prolongée jusqu'à l'expiration des restrictions actuelles le 21 juillet et que les deux pays réévaluent la situation à l'automne, laissant plus de temps pour compléter les vaccinations.

Mais le temps presse, pour M. Kinney. Alors que ses bateaux sont actuellement autorisés à fonctionner à 25 % de leur capacité, il assure que même s'ils pouvaient fonctionner à 100 % d'achalandage, il faudra des années avant que les finances reviennent à leur niveau d'avant la pandémie.