Feux de forêt : Thunder Bay et Kapuskasing vont accueillir d'autres évacués

Dans un communiqué de presse, la ville de Thunder Bay dit attendre l'arrivée lundi de 101 résidents de la Première Nation de Deer Lake, menacée par le feu de forêt Red Lake 51, qui s'étend sur 27 549 hectares près de leur communauté.

Les 350 personnes restantes se dirigeront vers d’autres communautés de la province. Thunder Bay héberge déjà 300 résidents de la Première Nation de Poplar Hill arrivés entre dimanche et lundi matin.

Guylain Baril, le directeur général des affaires municipales et principal conseiller politique du maire, dit que Kapuskasing devrait recevoir 200 évacués de la Première Nation de Poplar Hill, menacée par le feu de forêt Red Lake 65, qui s'étend sur 350 hectares dans leur région.

Ceux-ci devaient arriver dimanche, mais les conditions météorologiques ne l’ont pas permis.

La ville de Kapuskasing est habituée à recevoir des évacuations de feux de forêt, mais M. Baril indique que cette année sera différente à cause de la pandémie.

Il y a des mesures d’hygiène supplémentaires, le transport est plus difficile à cause de la limite de places dans les bus, et on évite les grands rassemblements. À partir de vendredi, les restrictions associées à la COVID-19 dans notre région vont se lever un peu, et on aura un peu plus de flexibilité , explique-t-il.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Bill Blair a, quant à lui, assuré sur Twitter que son ministère soutenait la demande du gouvernement de l'Ontario de venir en aide à la Première Nation de Poplar Hill.

Selon la compagnie de transport médical par hélicoptère ORNGE, le Centre provincial des opérations d’urgence et le Centre des opérations d’urgence sont en consultation avec les postes locaux de soins infirmiers pour coordonner les évacuations de patients vulnérables.

ORNGE fournit également ses services pour ces évacuations. Les patients resteront dans des hôpitaux jusqu’à leur rétablissement.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts coordonne l’évacuation des membres des communautés évacuées qui ne nécessitent pas d’attention médicale.

Plus de détails à venir.