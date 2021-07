Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise bientôt de retour

Au total, 56 artistes en devenir tenteront d’épater le jury et le public.

Des prix et des bourses d’une valeur de 75 000 $ seront offerts aux plus prometteurs d’entre eux.

Fait à noter : plus de 60 % des participants vont provenir de l’extérieur de la région.

Durant la compétition, les auteurs-compositeurs-interprètes de 15 ans et plus auront leur propre catégorie. De leur côté, les interprètes seront scindés en trois groupes d’âge : les 7 à 12 ans, les 13 à 17 ans et les adultes.