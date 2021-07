Formule E : Montréal versa 3 M$ à FEO, selon une entente de principe

Une entente de 3 millions de dollars met fin à la saga judiciaire opposant la Ville de Montréal et la mairesse Valérie Plante à l'entreprise Formula E Operations (FEO). Les poursuites avaient été déclenchées par l'arrêt de la course de Formule E à Montréal, en 2017.

Le montant de 3 millions de dollars réclamé à la Ville, et autorisé en vertu d'un règlement hors cour, viendra donc clore le dossier porté jusqu'en Cour d'appel.

L'administration de Denis Coderre avait organisé la course de Formule E au centre-ville de Montréal en 2017. Après son élection en novembre de la même année, Mme Plante avait choisi d'annuler les éditions prévues en 2018 et 2019, qu'elle jugeait trop onéreuses et mal gérées, évoquant même un grand fiasco financier .

Les promoteurs de la Formule E avaient alors répliqué en poursuivant personnellement la mairesse pour 33 millions de dollars, puis revu à la baisse leur demande d'indemnisation à 24,8 millions de dollars, puis à 16,1 millions de dollars.

Nous sommes heureux de finalement tourner la page sur ce dossier et d'être parvenus à un règlement hors cour qui est dans le meilleur intérêt de la Ville et des citoyennes et citoyens , a déclaré par communiqué le président du comité exécutif de la Ville, Benoit Dorais.